Alpine llenó de elogios a Franco Colapinto por su largada en la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña

Finalmente, Colapinto cruzó la meta 12°, justo detrás de su compañero Pierre Gasly (11°) y sin poder sumar puntos.

El ganador de la carrera Sprint fue el italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

La autocrítica de Colapinto tras una clasificación complicada en Silverstone: "Día difícil"

Franco Colapinto no ocultó su frustración después de una jornada que estuvo lejos de lo esperado en el circuito de Silverstone. El piloto argentino finalizó en el 14° puesto de la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde esa posición en la carrera Sprint del sábado, un resultado que lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos, ya que únicamente los ocho primeros obtienen unidades en ese formato.

Tras bajarse del Alpine, analizó el comportamiento del monoplaza y reconoció que el equipo deberá trabajar durante la noche para corregir los inconvenientes detectados. Este viernes había comenzado con mejores sensaciones para el argentino. Durante la única práctica libre del fin de semana logró ubicarse en la undécima posición y mostró un rendimiento competitivo que alimentó las expectativas de cara a la clasificación.

Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, el comportamiento del auto cambió considerablemente y eso terminó afectando sus posibilidades de avanzar a la última instancia de la Shootout. Una vez terminada la sesión, el pilarense explicó cuáles fueron las principales dificultades que encontró al momento de buscar una vuelta rápida.

Las declaraciones de Franco Colapinto luego de un viernes complicado en Silverstone

"Día difícil. En la práctica un poco mejor, al auto lo sentí un poco más estable. En la Qualy, el auto iba bastante de costado, no era nada estable. Un día difícil que costó bastante", señaló con evidente desilusión. El piloto también dejó en claro cuál será el principal objetivo del equipo antes de volver a salir a la pista. "Hay que entender hoy a la noche por qué tenía tanto grip atrás, en la Qualy, e intentar estar mejor en la Qualy de mañana".

Durante la clasificación, Alpine apostó por una estrategia de un solo intento para sus dos pilotos, esperando hasta los minutos finales de la SQ2 para salir con neumáticos medios. En ese giro decisivo, Colapinto sufrió un leve desliz en la curva siete que le hizo perder algunas décimas importantes y completó la vuelta en 1:29.983. Incluso antes de iniciar ese intento ya había advertido por radio que el auto no transmitía buenas sensaciones, mientras su ingeniero de pista, Stuart Barlow, también le informaba sobre la intensidad del viento que complicaba el manejo en distintos sectores del trazado británico.

El rendimiento del Alpine tampoco permitió que Pierre Gasly peleara por los primeros lugares. El francés terminó 11°, apenas 81 milésimas por detrás del tiempo que marcó el corte para acceder a la SQ3, aunque logró superar a Colapinto por poco más de medio segundo. En la parte alta de la clasificación, Lewis Hamilton se quedó con la pole position para la Sprint, seguido muy de cerca por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc completaron los primeros cuatro lugares de la grilla.

Pese al resultado adverso, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para recopilar información valiosa que permita mejorar el rendimiento del auto de cara a la clasificación principal y al Gran Premio del domingo. El objetivo inmediato será comprender por qué el Alpine perdió estabilidad respecto a la práctica libre y encontrar una puesta a punto más competitiva para el resto del fin de semana.

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

Sábado 4 de julio

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio