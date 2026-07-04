Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Paraguay por Internet

El camino de ambos países para llegar a esta cita ha sido drásticamente opuesto. La Albirroja clasificó con lo justo como uno de los mejores terceros en el Grupo D (detrás de EE. UU. y Australia), pero en los 16avos de final rompió todos los pronósticos al eliminar a Alemania por penales (4-3) tras un reñido 1-1 en el prórroga.