Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Paraguay por Internet
Francia y Paraguay se miden este sábado por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Este sábado a las 18:00 (hora de Argentina), Paraguay y Francia se verán las caras en Filadelfia por un pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Quien logre la victoria ya tiene la mira puesta en la siguiente ronda, donde espera Marruecos, tras golear a Canadá.
El camino de ambos países para llegar a esta cita ha sido drásticamente opuesto. La Albirroja clasificó con lo justo como uno de los mejores terceros en el Grupo D (detrás de EE. UU. y Australia), pero en los 16avos de final rompió todos los pronósticos al eliminar a Alemania por penales (4-3) tras un reñido 1-1 en el prórroga.
Para Paraguay, este partido es una cita con la historia: busca emular la hazaña de Sudáfrica 2010 —cuando cayó dignamente 1-0 ante la campeona España— y regresar a unos cuartos de final tras 16 años de espera.
En la otra vereda está Francia, que avanza a paso firme como seria candidata a la corona. Los dirigidos por Didier Deschamps lideraron el Grupo I con puntaje perfecto y despacharon a Suecia con un contundente 3-0 en la ronda previa, impulsados por un doblete de Kylian Mbappé.
El gigante europeo busca ahora su boleto a cuartos por tercer Mundial consecutivo.
Cómo ver en vivo Francia vs. Paraguay, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
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