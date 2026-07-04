La orgullosa reacción de Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde: "Jugamos de igual a igual"

"Todos respetamos muchísimo a Messi y a los jugadores argentinos, pero cuando empezó el partido intentamos imponer nuestro juego. Vinimos convencidos de que podíamos competir y creo que lo demostramos durante muchos pasajes del encuentro", señaló.

Vozinha también aprovechó la oportunidad para destacar el esfuerzo que realiza Cabo Verde para mantenerse competitivo en el plano internacional. "Somos un país pequeño, con recursos limitados, pero tenemos un pueblo muy resiliente. Ojalá esta participación sirva para que el fútbol siga creciendo y lleguen más inversiones para desarrollar el deporte", afirmó.

Después del encuentro, el arquero protagonizó además un cálido momento con Lionel Messi. Ambos se saludaron afectuosamente y el capitán argentino le dedicó palabras de reconocimiento por la actuación del conjunto africano, que se ganó el aplauso de propios y extraños por el nivel exhibido frente a uno de los grandes favoritos del torneo.