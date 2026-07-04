La orgullosa reacción de Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde: "Jugamos de igual a igual"
El arquero y capitán del seleccionado africano destacó la actuación de su equipo pese a la derrota y aseguró que estuvieron cerca de dar el gran golpe del Mundial 2026.
La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 llegó a su fin después de caer 3-2 frente a la Selección Argentina en un electrizante duelo por los octavos de final. Sin embargo, lejos de enfocarse únicamente en la eliminación, el arquero y capitán Josimar Vozinha prefirió poner el acento en la imagen que dejó su equipo ante el vigente campeón del mundo.
El experimentado guardameta consideró que el conjunto africano estuvo a la altura de uno de los máximos candidatos al título y sostuvo que el desarrollo del encuentro demostró que la diferencia entre ambos seleccionados fue mucho menor de lo que muchos imaginaban antes del pitazo inicial.
"Nos vamos tristes porque hicimos lo suficiente para ganar el partido. Jugamos contra el campeón del mundo y lo hicimos de igual a igual. Tuvimos nuestras oportunidades y estuvimos muy cerca de conseguir la victoria", expresó Vozinha una vez finalizado el encuentro, en el que Cabo Verde llegó a poner en aprietos al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Más allá del resultado, el arquero aseguró que el plantel se marcha con la frente en alto por el recorrido realizado en la Copa del Mundo. Para un país con escasa tradición en la máxima cita del fútbol, alcanzar la fase eliminatoria ya representó un logro histórico que alimenta la ilusión de seguir creciendo en los próximos años.
En ese sentido, también hizo referencia al respeto que genera Lionel Messi, aunque dejó en claro que esa admiración nunca condicionó la propuesta futbolística de su selección.
"Todos respetamos muchísimo a Messi y a los jugadores argentinos, pero cuando empezó el partido intentamos imponer nuestro juego. Vinimos convencidos de que podíamos competir y creo que lo demostramos durante muchos pasajes del encuentro", señaló.
Vozinha también aprovechó la oportunidad para destacar el esfuerzo que realiza Cabo Verde para mantenerse competitivo en el plano internacional. "Somos un país pequeño, con recursos limitados, pero tenemos un pueblo muy resiliente. Ojalá esta participación sirva para que el fútbol siga creciendo y lleguen más inversiones para desarrollar el deporte", afirmó.
Después del encuentro, el arquero protagonizó además un cálido momento con Lionel Messi. Ambos se saludaron afectuosamente y el capitán argentino le dedicó palabras de reconocimiento por la actuación del conjunto africano, que se ganó el aplauso de propios y extraños por el nivel exhibido frente a uno de los grandes favoritos del torneo.
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