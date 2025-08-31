Franco Colapinto enojado tras la carrera: ¿qué dijo del equipo de Alpine?

Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

Con Oscar Piastri y Lando Norris disputando centímetro a centímetro el liderazgo del campeonato, McLaren llega a este fin de semana con la confianza de dominar tanto la tabla de constructores como la de pilotos.

Sin embargo, las miradas argentinas se posan sobre Colapinto, quien buscará sumar sus primeras unidades en la máxima categoría defendiendo los colores de Alpine. El pilarense arriba con un desafío doble: mejorar el flojo rendimiento que mostró en Hungría, donde terminó en la 18ª posición, y al mismo tiempo intentar capitalizar las oportunidades que brinda la pista.

Su compañero Pierre Gasly fue incluso más atrás en Budapest, lo que evidenció un déficit claro de ritmo. El francés lo reconoció sin filtros: “Estamos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante”. Ese diagnóstico deja en claro la magnitud del reto para la escudería francesa.

El fin de semana no solo será decisivo para McLaren y Alpine. Red Bull intentará recuperar terreno con Max Verstappen, que corre en casa y tendrá la presión del público local. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán cortar con la hegemonía naranja, aunque en la pelea de la zona media cada punto parece más valioso que nunca.