Franco Colapinto enojado tras la carrera: ¿qué dijo del equipo de Alpine?
Al finalizar el Gran Premio de Países Bajos el piloto argentino se refirió a la imposibilidad de conseguir puntos en su mejor carrera.
Franco Colapinto no pudo ocultar su enojo tras finalizar el Gran Premio de Países Bajos en el puesto 11, quedando a un paso de sumar sus primeros puntos en la temporada. El piloto argentino, visiblemente frustrado, dirigió duras críticas hacia su equipo, Alpine.
En sus declaraciones, Colapinto afirmó que el equipo no hizo lo suficiente para ayudarlo a sumar. “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”, sentenció, refiriéndose a una carrera llena de accidentes y penalizaciones que representaba una gran oportunidad. “Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante fácil”, añadió.
La tensión con el equipo y el futuro de Colapinto
La frustración del piloto argentino se produce en un contexto de tensión, ya que el jefe de su equipo, Flavio Briatore, había cuestionado el futuro de Colapinto en la Fórmula 1. Briatore había sugerido que quizás era "un poco temprano" para que el argentino corriera en la máxima categoría.
A pesar de su enojo por el resultado, Colapinto destacó los aspectos positivos de su rendimiento, afirmando que se siente cada vez más cómodo con el auto. “Fue un buen fin de semana. Creo que estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo, y con eso si estoy contento”, concluyó.
Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos
Con Oscar Piastri y Lando Norris disputando centímetro a centímetro el liderazgo del campeonato, McLaren llega a este fin de semana con la confianza de dominar tanto la tabla de constructores como la de pilotos.
Sin embargo, las miradas argentinas se posan sobre Colapinto, quien buscará sumar sus primeras unidades en la máxima categoría defendiendo los colores de Alpine. El pilarense arriba con un desafío doble: mejorar el flojo rendimiento que mostró en Hungría, donde terminó en la 18ª posición, y al mismo tiempo intentar capitalizar las oportunidades que brinda la pista.
Su compañero Pierre Gasly fue incluso más atrás en Budapest, lo que evidenció un déficit claro de ritmo. El francés lo reconoció sin filtros: “Estamos demasiado lentos para pelear por el top 10 de forma constante”. Ese diagnóstico deja en claro la magnitud del reto para la escudería francesa.
El fin de semana no solo será decisivo para McLaren y Alpine. Red Bull intentará recuperar terreno con Max Verstappen, que corre en casa y tendrá la presión del público local. Ferrari y Mercedes, por su parte, buscarán cortar con la hegemonía naranja, aunque en la pelea de la zona media cada punto parece más valioso que nunca.
