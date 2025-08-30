GP de Países Bajos: Flavio Briatore cambió el discurso y fue "piadoso" con Franco Colapinto

“El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión", decía el empresario italiano.

Ahora, en las horas previas al Gran Premio de Países Bajos, Briatore dio un giro “piadoso” a su discurso sobre el piloto que puso bajo su ala protectora tras contratarlo y pagar una fortuna a Williams. “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”, declaró a la prensa especializada.

Sobre las pruebas y clasificación de este sábado, indicó que “retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”.

Briatore añadió que “es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos. No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”, completó.

briatore Flavio Briatore.