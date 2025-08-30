GP de Países Bajos: Flavio Briatore cambió el discurso y fue "piadoso" con Franco Colapinto
Previo a la reanudación del calendario de F1, el mandamás de Alpine manifestó decepción con la actuación del piloto argentino, pero ahora se relajó. Mirá.
Franco Colapinto se mostró visiblemente contrariado luego de quedar eliminado en la primera tanda clasificatoria del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, donde no logró acceder a la Q2 por una diferencia de apenas 67 milésimas de segundo, por lo que deberá largar este domingo desde la 16° posición.
En declaraciones posteriores, una vez terminada la clasificación de este sábado, el piloto argentino dijo: “Hicimos unos cambios malos en la FP3, pero para la qualy revertimos y el auto mejoró. Estaba andando mucho mejor…”
Sin embargo, apuntó contra Carlos Sainz y Oliver Bearman por no haber logrado mejorar su tiempo en la Q1: “Me taparon dos autos en el sector 3. Perdí mucho tiempo con ellos. Cuando tenés un auto a dos segundos adelante se siente mucho, perdés carga aerodinámica y eso te arruina la vuelta”, se lamentó que venía con una gran presión emocional encima, tras las declaraciones del mandamás de Alpine.
Los discursos de Flavio Briatore sobre Franco: de lapidario a piadoso
Antes de este fin de semana, Flavio Briatore se refirió al presente del nacido en Pilar: "No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería, pero no es lo que esperaba de Colapinto”.
“El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él... Quizás le pusimos demasiada presión", decía el empresario italiano.
Ahora, en las horas previas al Gran Premio de Países Bajos, Briatore dio un giro “piadoso” a su discurso sobre el piloto que puso bajo su ala protectora tras contratarlo y pagar una fortuna a Williams. “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”, declaró a la prensa especializada.
Sobre las pruebas y clasificación de este sábado, indicó que “retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”.
Briatore añadió que “es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos. No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”, completó.
