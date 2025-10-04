Franco Colapinto estuvo a punto de chocar con Max Verstappen en la FP3 del GP de Singapur
El argentino debió rodear a Verstappen para darle el paso a su compañero en el cierre de la FP3 del GP de Singapur.
El Gran Premio de Singapur 2025 ya está en marcha. El circuito callejero de Marina Bay recibe este sábado a la Fórmula 1 con las FP3 y la clasificación para la gran carrera del domingo. Franco Colapinto mejoró su producción en la última práctica, terminó en el puesto 16 con un tiempo de 1:31.046 y superó a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que finalizó 19°. Max Verstappen fue el más rápido con el Red Bull (1:30.148) apenas por encima del McLaren de Oscar Piastri (+0.017).
Al concluir la tanda, el piloto argentino estuvo a punto de protagonizar un choque con el campeón del mundo de la categoría, el holandés Max Verstappen, en un momento de la última prueba antes de la clasificación para el Gran Premio de Singapur.
El momento, que generó tensión, ocurrió cuando Colapinto se cerró antes de la entrada de una curva para permitir el paso de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien venía en vuelta rápida, sin advertir que a su lado estaba el hombre de Red Bull.
La maniobra fue a muy poco velocidad, por lo que no hubo grandes riesgos, pero tanto el argentino con Verstappen se vieron sorprendidos y tuvieron que dar un volantazo para evitar el golpe y algún daño.
El neerlandés hizo la mejor de sus vueltas con neumáticos blandos ya aventajó por apenas 17 milésimas a Oscar Piastri, el líder del Mundial y quien comandó el primer día de actividad. Las distancias fueron muy pequeñas. El dúo de Mercedes se ubicó tercero y cuarto, con George Russell por delante, a 49 milésimas de Max y Kimi Antonelli, cuarto, a 89. El boloñés empató el tiempo con Lando Norris, pero como el de las Flechas de Plata lo logró antes, se quedó con el desempate.
Cronograma del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
Sábado 4 de octubre
- 06:30 |Práctica libre 3
- 10:00 | Clasificación
Domingo 5 de octubre
- 9:00 | Carrera
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario