Franco Colapinto estuvo a punto de chocar con Max Verstappen en la FP3 del GP de Singapur

El neerlandés hizo la mejor de sus vueltas con neumáticos blandos ya aventajó por apenas 17 milésimas a Oscar Piastri, el líder del Mundial y quien comandó el primer día de actividad. Las distancias fueron muy pequeñas. El dúo de Mercedes se ubicó tercero y cuarto, con George Russell por delante, a 49 milésimas de Max y Kimi Antonelli, cuarto, a 89. El boloñés empató el tiempo con Lando Norris, pero como el de las Flechas de Plata lo logró antes, se quedó con el desempate.

Cronograma del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Sábado 4 de octubre

06:30 |Práctica libre 3

10:00 | Clasificación

Domingo 5 de octubre