El director general de Alpine sobre Franco Colapinto: "Tuvo un inicio difícil, pero ya se ha equilibrado"

Finalmente, recordó que su rol implica supervisar el funcionamiento diario del equipo bajo el liderazgo de Briatore y destacó su experiencia previa en Benetton, Renault y la FIA, reforzando su conocimiento del deporte y su capacidad para guiar el desarrollo de los pilotos. Con estas declaraciones, Nielsen confirmó la confianza en Colapinto, al mismo tiempo que dejó en claro que la decisión sobre su continuidad dependerá del rendimiento del argentino en las próximas carreras y de la evaluación general del equipo.

Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00