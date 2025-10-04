Fuerte reclamo de Franco Colapinto a Alpine en el GP de Singapur: "Hay que mejorar el auto"

Finalmente, el piloto de 22 años se mostró satisfecho con su rendimiento, que le valió para volver a vencer a Pierre Gasly (lo superó en cuatro de las últimas cinco clasificaciones). "Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice. Nos falta mejorar como equipo y trabajar el auto porque estamos lejos", concluyó.

Fórmula 1: dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Singapur

La próxima carrera de la Fórmula 1 podrá verse en directo en la Argentina por Fox Sports, que tendrá la transmisión oficial. En cuanto a la grilla de TV, la señal estará disponible en los canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, Flow y HD, en los canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV, y en los canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Quienes prefieran seguir la carrera por streaming podrán hacerlo a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, con una suscripción mensual de $18.399 finales, disponible mediante registro en su sitio web oficial.

Fórmula 1: cómo es el circuito del GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputa en el Circuito de Yas Marina, un trazado callejero reconocido por su imponente escenario urbano y su exigencia técnica. Inaugurado en 2008, fue la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, un hito que marcó un antes y un después en el calendario de la categoría.

Además de su espectacular iluminación y el horizonte de la ciudad como fondo, el circuito se destaca por su superficie irregular y el alto nivel de humedad, factores que lo convierten en uno de los más desgastantes físicamente para los pilotos.

Datos técnicos del circuito: