Conmovedor mensaje de Franco Colapinto por el Día de la Madre antes del GP de Estados Unidos
El piloto argentino apareció en redes sociales para dejarle unas lindas palabras a sus mamá en este día tan especial.
En Argentina, este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre. En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto no quiso perder la oportunidad de dejarle un lindo mensaje a su mamá.
Alpine compartió las palabras que el corredor argentino le dedicó a todas las mamás en su día, en especial a la suya.
“Feliz día a las personas más importantes de nuestras vidas, con todo mi corazón, en especial a la mía. Mami, te quiero mucho. Espero que pases un muy lindo día a la distancia”, comenzó el piloto.
En ese contexto, agregó: “Ojalá pueda hacerte un regalito lindo y que disfruten con la familia. Espero que disfruten a sus hijos. Son las personas más importantes que tenemos y les quería agradecer a todos”.
Franco Colapinto largará 15° este domingo en el GP de Estados Unidos: "No me encuentro bien con..."
Franco Colapinto alcanzó este sábado un logro: superó el primer corte y clasificó a la segunda tanda de clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos, nueva fecha por el campeonato mundial de Fórmula 1 que se correrá este domingo en Austin (Texas).
Con un Alpine que forzó pero no dio para mucho más, el piloto argentino terminó quedando último en la Q2 y largará desde la 15° posición, un puesto por debajo de su compañero Pierre Gasly.
Franco se quejó desde el viernes de la rigidez del A525 en la bacheada pista estadounidense, y aunque el equipo trabajó para ablandarlo, pero con esa modificación perdió carga aerodinámica, generando un auto indócil para el manejo.
“Hicimos cambios el fin de semana porque no me encuentro bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Hicimos cambios ayer tras el entrenamiento y no funcionaron”, declaró el nacido en Pilar tras la qualy.
En ese sentido, dijo que “tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto y se fue más en la misma dirección y fue para peor. Son cosas para aprender en equipo”.
Grilla de largada del GP de los Estados Unidos
La siguiente es la grilla de partido del Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá este domingo desde las 16 (hora argentina), con transmisión televisiva de Fox Sports y Disney+.
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Haas)
- Liam Lawson (RB)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alex Albon (Williams)
- Isack Hadjar (RB)
