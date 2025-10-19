Conmovedor mensaje de Franco Colapinto por el Día de la Madre antes del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto largará 15° este domingo en el GP de Estados Unidos: "No me encuentro bien con..."

Franco Colapinto alcanzó este sábado un logro: superó el primer corte y clasificó a la segunda tanda de clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos, nueva fecha por el campeonato mundial de Fórmula 1 que se correrá este domingo en Austin (Texas).

Con un Alpine que forzó pero no dio para mucho más, el piloto argentino terminó quedando último en la Q2 y largará desde la 15° posición, un puesto por debajo de su compañero Pierre Gasly.

Franco se quejó desde el viernes de la rigidez del A525 en la bacheada pista estadounidense, y aunque el equipo trabajó para ablandarlo, pero con esa modificación perdió carga aerodinámica, generando un auto indócil para el manejo.

“Hicimos cambios el fin de semana porque no me encuentro bien con el auto y no tengo la confianza que venía teniendo en las últimas carreras. Hicimos cambios ayer tras el entrenamiento y no funcionaron”, declaró el nacido en Pilar tras la qualy.

En ese sentido, dijo que “tratamos de seguir en la misma dirección para no cambiar todo el auto y se fue más en la misma dirección y fue para peor. Son cosas para aprender en equipo”.

Grilla de largada del GP de los Estados Unidos

La siguiente es la grilla de partido del Gran Premio de los Estados Unidos que se correrá este domingo desde las 16 (hora argentina), con transmisión televisiva de Fox Sports y Disney+.