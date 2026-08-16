Fórmula 1: cómo está la grilla para 2027 y qué pasa con Franco Colapinto en Alpine

Por ahora, Flavio Briatore evitó confirmar públicamente la composición de la dupla para el próximo campeonato. Sin embargo, distintas informaciones surgidas durante las últimas semanas señalan que las negociaciones para la continuidad de Colapinto estarían encaminadas.

La publicación de la Fórmula 1, entonces, no representa necesariamente una mala noticia para el argentino. El hecho de que Alpine todavía no haya confirmado su segundo piloto deja abierta la puerta para que Colapinto continúe junto a Gasly.

Con 14 butacas todavía libres, el mercado de pilotos promete varias novedades durante los próximos meses. Para los fanáticos argentinos, la principal incógnita pasa por saber cuándo llegará el anuncio que confirme si Franco seguirá ocupando una de ellas en Alpine durante 2027.