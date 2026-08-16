Fórmula 1: cómo está la grilla para 2027 y qué pasa con Franco Colapinto en Alpine
La categoría mostró el panorama de las escuderías para la próxima temporada y hay 14 butacas todavía disponibles. El argentino no figura confirmado en Alpine.
La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso de verano en Europa y, mientras los equipos preparan el regreso de la actividad, la categoría ya comenzó a mostrar cómo está configurada la grilla de pilotos para 2027. La publicación generó rápidamente especulaciones entre los fanáticos, especialmente en Argentina por la situación de Franco Colapinto.
Según el panorama difundido por la Fórmula 1, solamente ocho pilotos tienen su lugar asegurado para la próxima temporada, mientras que todavía quedan 14 butacas disponibles en la máxima categoría del automovilismo. Entre los nombres confirmados aparecen Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, Max Verstappen en Red Bull, Sergio Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari y Pierre Gasly en Alpine.
La situación de Alpine es precisamente una de las que más atención genera. Colapinto no aparece confirmado oficialmente en la grilla de 2027, aunque esto no significa necesariamente que haya quedado afuera de los planes de la escudería francesa.
¿Qué pasará con Franco Colapinto en Alpine?
El futuro de Franco Colapinto continúa siendo uno de los grandes interrogantes de cara a la próxima temporada. Alpine todavía no anunció oficialmente quién acompañará a Gasly en 2027, pero todo indica que el piloto argentino tendría grandes posibilidades de continuar en el equipo.
Colapinto fue ganando protagonismo durante la temporada y logró buenos resultados, además de superar en varias oportunidades a su compañero. Su trabajo no se limita únicamente a los fines de semana de carrera: también es considerado una pieza importante por su aporte en Enstone y en el simulador.
Por ahora, Flavio Briatore evitó confirmar públicamente la composición de la dupla para el próximo campeonato. Sin embargo, distintas informaciones surgidas durante las últimas semanas señalan que las negociaciones para la continuidad de Colapinto estarían encaminadas.
La publicación de la Fórmula 1, entonces, no representa necesariamente una mala noticia para el argentino. El hecho de que Alpine todavía no haya confirmado su segundo piloto deja abierta la puerta para que Colapinto continúe junto a Gasly.
Con 14 butacas todavía libres, el mercado de pilotos promete varias novedades durante los próximos meses. Para los fanáticos argentinos, la principal incógnita pasa por saber cuándo llegará el anuncio que confirme si Franco seguirá ocupando una de ellas en Alpine durante 2027.
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