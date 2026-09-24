Franco Colapinto fue autocrítico tras la FP2 en Azerbaiyán: "No me siento muy cómodo"
El piloto argentino de Alpine terminó 11° en el segundo entrenamiento, pero reconoció que todavía no logra sentirse plenamente cómodo con el auto y señaló los aspectos que deberá corregir.
Franco Colapinto cerró su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora importante respecto de la FP1, aunque lejos de quedar completamente conforme con su rendimiento. El piloto argentino de Alpine terminó 11° en el segundo entrenamiento libre en el circuito callejero de Bakú, después de haber quedado 18° durante la primera sesión.
El avance en los tiempos representó una señal positiva para Alpine, pero las declaraciones de Colapinto después de la FP2 reflejaron que todavía existen varios aspectos por ajustar antes de la clasificación. El argentino reconoció que no consiguió manejar con la misma consistencia que había mostrado en otras competencias y puso especial atención en las frenadas y las entradas a las curvas.
La jornada había comenzado con un resultado más discreto. En la FP1, Colapinto finalizó 18°, mientras que durante el segundo entrenamiento logró mejorar su registro y meterse entre los once mejores. Sin embargo, el resultado final no fue suficiente para ocultar las dificultades que todavía encuentra al volante.
Colapinto explicó por qué todavía no está cómodo con el Alpine
Después de completar la FP2, el argentino habló con ESPN y analizó las sensaciones que le dejó el monoplaza durante las primeras prácticas en Bakú. "Falta un poco. Creo que nos está ayudando un poco la mejora de pista. Al principio estaba muy sucio también y creo que a nuestro auto le venía un poco peor todavía. Ahora mejor, dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero pero falta y no me siento muy cómodo, así que hay que entender hoy a la noche un poco el porqué", manifestó.
La evolución del asfalto fue uno de los factores que el joven de 23 años consideró importantes para explicar la diferencia entre ambas sesiones. A medida que los autos giraron sobre el trazado, la pista fue ganando adherencia y eso permitió mejorar progresivamente los tiempos. El piloto de Alpine, de todos modos, dejó en claro que el trabajo no termina con esa mejora.
Las frenadas y las entradas de curva, los puntos a corregir
Colapinto también identificó algunos sectores específicos en los que todavía no logra encontrar la confianza necesaria. En un circuito como Bakú, donde las frenadas fuertes y las curvas de baja velocidad tienen una incidencia importante, ese aspecto puede resultar determinante para conseguir una vuelta rápida: "No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva, que que es donde me está costando un poco, así que nada, trabajar hoy a la noche y mejorar".
La autocrítica del argentino llegó después de una sesión en la que consiguió mejorar su posición respecto de la FP1. Colapinto entiende que todavía puede dar otro paso adelante si logra encontrar una configuración que le permita atacar con mayor confianza las zonas más exigentes del circuito.
La diferencia respecto de Pierre Gasly también será uno de los elementos que deberá analizar. El francés terminó séptimo en la FP2, mientras que Franco ocupó la undécima posición. La escudería tendrá por delante varias horas para estudiar los datos y determinar qué ajustes pueden ayudar al argentino.
Más allá de las dificultades reconocidas por el propio piloto, el pilarense no ocultó sus objetivos para lo que resta del fin de semana. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar la Q3 durante la clasificación, el argentino fue directo: "Sí, y puntos."
Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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