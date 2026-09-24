Franco Colapinto fue autocrítico tras la FP2 en Azerbaiyán: "No me siento muy cómodo"

Las frenadas y las entradas de curva, los puntos a corregir

Colapinto también identificó algunos sectores específicos en los que todavía no logra encontrar la confianza necesaria. En un circuito como Bakú, donde las frenadas fuertes y las curvas de baja velocidad tienen una incidencia importante, ese aspecto puede resultar determinante para conseguir una vuelta rápida: "No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva, que que es donde me está costando un poco, así que nada, trabajar hoy a la noche y mejorar".

La autocrítica del argentino llegó después de una sesión en la que consiguió mejorar su posición respecto de la FP1. Colapinto entiende que todavía puede dar otro paso adelante si logra encontrar una configuración que le permita atacar con mayor confianza las zonas más exigentes del circuito.

La diferencia respecto de Pierre Gasly también será uno de los elementos que deberá analizar. El francés terminó séptimo en la FP2, mientras que Franco ocupó la undécima posición. La escudería tendrá por delante varias horas para estudiar los datos y determinar qué ajustes pueden ayudar al argentino.

Más allá de las dificultades reconocidas por el propio piloto, el pilarense no ocultó sus objetivos para lo que resta del fin de semana. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar la Q3 durante la clasificación, el argentino fue directo: "Sí, y puntos."

Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre