Así es el A526, el monoplaza de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, al tiempo que tuvieron para preparar el A526 y a las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

“Nos preparamos para lo que sin duda será una temporada única en la historia de la Fórmula 1, sobre todo para nosotros con el nuevo reglamento técnico, que nos ofrece una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores. Han sido unos meses intensos en la fábrica de Enstone preparándonos para la temporada, diseñando y creando el A526 junto con Mercedes-AMG, que suministrará el nuevo motor y la caja de cambios a partir de esta temporada; una colaboración que nos entusiasma mucho”, expresó Flavio Briatore en declaraciones que replicó la gacetilla de prensa.

Por su parte, Franco Colapinto dejó sus primeras sensaciones sobre lo que afrontará en su primera temporada formal como corredor titular de la Máxima: “En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”.

“Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble. Sé que todos los miembros del equipo están muy motivados para tener una buena temporada. Yo intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo, seguir creciendo y, con suerte, eso significará que podremos ser competitivos como equipo“, analizó el argentino de 22 años.