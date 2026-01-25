Arranca la pretemporada de la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Barcelona: días y horarios
La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 comienza este lunes en Barcelona, con Franco Colapinto presente junto a Alpine en los primeros test oficiales.
La Fórmula 1 pondrá primera este lunes con el inicio de la pretemporada 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Franco Colapinto estará presente junto a Alpine en los primeros test oficiales, que se extenderán hasta el viernes 30 y marcarán el estreno en pista de la nueva era reglamentaria.
Desde este lunes y durante cinco jornadas, el circuito de Montmeló será el escenario de las primeras pruebas oficiales del año. Los ensayos se desarrollarán a puerta cerrada, sin cámaras y bajo un fuerte hermetismo por parte de las escuderías. Cada equipo podrá elegir tres de los cinco días disponibles para salir a pista.
En esta primera etapa, el foco estará puesto principalmente en la fiabilidad de los nuevos monoplazas y en la acumulación de kilómetros, más que en el rendimiento puro o las comparaciones directas entre equipos.
Los equipos que arrancan los test en Barcelona
Si no hay cambios de último momento, Red Bull Racing, Racing Bulls, Audi y Alpine serán las escuderías que girarán desde la jornada inaugural. En ese contexto, Franco Colapinto dirá presente con Alpine en Montmeló, en una semana clave para sumar experiencia y adaptación a los autos de 2026.
McLaren, en cambio, decidió retrasar el estreno del MCL40 y no saldría a pista hasta el segundo o incluso el tercer día de pruebas. Ferrari tampoco estará desde el inicio: el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, confirmó que el SF-26 debutará, en principio, el martes. Aston Martin llega con los tiempos ajustados tras varias semanas de trabajo en Silverstone. Aunque no tiene urgencia por salir a pista este lunes, buscará maximizar el kilometraje en los días que finalmente elija.
Williams, la gran ausencia en la pretemporada
La ausencia más importante en este arranque será la de Williams. El equipo de Grove no participará oficialmente de los test en Barcelona debido a retrasos en la fabricación del FW48, que no estuvo listo para estas primeras pruebas. La escudería confirmó que realizará ensayos privados la próxima semana, incluido el programa VTT, ya con el auto de 2026, con la mira puesta en el test oficial de Bahréin, que se disputará del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.
Los test de Barcelona se desarrollarán con horarios fijos, desde las 5 hasta las 13, con una pausa al mediodía. Así, este lunes se levantará el telón de la pretemporada, aunque con una parrilla todavía incompleta en pista.
