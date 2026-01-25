Arranca la pretemporada de la Fórmula 1 con Franco Colapinto en Barcelona: días y horarios

Williams, la gran ausencia en la pretemporada

La ausencia más importante en este arranque será la de Williams. El equipo de Grove no participará oficialmente de los test en Barcelona debido a retrasos en la fabricación del FW48, que no estuvo listo para estas primeras pruebas. La escudería confirmó que realizará ensayos privados la próxima semana, incluido el programa VTT, ya con el auto de 2026, con la mira puesta en el test oficial de Bahréin, que se disputará del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

image

Los test de Barcelona se desarrollarán con horarios fijos, desde las 5 hasta las 13, con una pausa al mediodía. Así, este lunes se levantará el telón de la pretemporada, aunque con una parrilla todavía incompleta en pista.