Franco Colapinto habló en la previa del GP de Azerbaiyán: "Feliz de volver, pero no va a ser fácil"

Colapinto reconoció también el mal presente del equipo: “No estamos en la posición que queremos, no estamos sumando puntos, estamos últimos en el campeonato. Pero lo importante es progresar, estar más cómodo con el auto y más consistente”.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

colapinto

En 2024, el argentino finalizó octavo con Williams y sumó sus primeros puntos. Esta vez, buscará repetir la hazaña, aunque admitió que la larga recta del trazado puede ser una desventaja para Alpine: “Con esta recta larga nos va a costar, pero vamos a intentarlo todo para dar lo mejor que tenemos y buscar un buen resultado”.