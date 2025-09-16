Briatore y el duro diagnóstico sobre Alpine: "Este año es muy complicado para nosotros"

Briatore destacó que el apoyo de Renault no está en discusión: “El nuevo CEO, François Provost, y el presidente Jean-Dominique Senard son defensores firmes de la Fórmula 1. La continuidad está garantizada”, señaló en una entrevista con el medio neerlandés Formule1. Sin embargo, su tono se endureció al momento de analizar los resultados: “Este año es muy complicado para nosotros. Necesitamos mejores resultados, eso es lo que debemos demostrar el año que viene”.

El italiano también hizo autocrítica respecto a la política de actualizaciones técnicas. Según reconoció, el error de no introducir mejoras en el auto desde el inicio del campeonato terminó pasándoles factura. Con un pelotón medio muy competitivo, donde varias escuderías se encuentran separadas por apenas tres décimas de segundo, Alpine quedó en clara desventaja.

briatore colapinto

De cara al futuro, el gran proyecto es la transición hacia el motor Mercedes en 2026. Briatore lo describió como un movimiento estratégico destinado a reducir la brecha con los equipos de punta. “Estamos invirtiendo mucho en ese coche, aunque interpretar el nuevo reglamento siempre es un desafío”, apuntó.

Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar