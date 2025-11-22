Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Las Vegas: "Las peores condiciones"
El piloto oriundo de Pilar lidió con las condiciones meteorológicas que complicaron sus tiempos y se lamentó por no haber podido alcanzar la Q3.
Como ya se informó, Franco Colapinto largará el Gran Premio de Las Vegas desde el lugar 15° de la grilla, después de una relativamente buena actuación en las rondas clasificatorias, que le permitieron superar el primer corte y estar en la Q2.
El argentino estuvo incluso por superar el segundo corte, ya que venía en una buena vuelta sobre el final tuvo un derrape y hasta estuvo a punto de chocar al pasar sobre un piano de una pista mojada en el circuito callejero del estado de Nevada.
"Creo que estaba muy cerca, más del 11°, creo”, dijo el pilarense tras las rondas de clasificación. “Fue una lástima… Toqué el piano en la última curva antes del final y tuve un gran deslizamiento, y perdí la vuelta. Creo que estábamos mejorando mucho”.
“Era simplemente muy complicado ahí afuera", añadió, señalando que “tuve mucho deslizamiento… La Q1 fue difícil, la Q2 de nuevo, mucho bloqueo, y con las líneas blancas no podés realmente tocarlas. Fue difícil ahí afuera, pero no estoy muy contento con esa última parte de la sesión", agregó.
Consultado sobre las condiciones bajo las cuales tuvo que conducir su Alpine y desde que está en la Fórmula 1, respondió: "Probablemente las peores. No fue agradable manejar hoy y creo que en general fue un día difícil para todos. Tenemos que intentar concentrarnos en mañana (por la madrugada del domingo) en seco; ojalá esté seco y podamos competir cerca de los puntos".
En ese sentido, Franco subrayó que en Las Vegas "no fue agradable manejar… Había que ir con la punta de los dedos y deslizando, y se sentía como hielo. No fue divertido y ojalá no tengamos que manejar así de nuevo".
Sobre lo que tuvo que lidiar con las líneas blancas de la pista, precisó que “es simplemente que las líneas blancas son muy complicadas y no las vemos porque tampoco son líneas continuas. De repente las encontrás y de repente no, es súper difícil. La pintura no era para mojado, la pintura era para seco y es un desierto… No debería estar lloviendo, así que es bastante extraño lo que pasó", aseveró.
“Igual no había tanta agua en la pista, es solo que estaba tan resbaladiza y fría. Había agua, pero no era lo peor. Brasil el año pasado tenía el triple de agua que acá y estábamos con intermedios. Es solo que no podés llevar los neumáticos a temperatura", dijo sobre los neumáticos a usar.
Finalmente, indicó sobre esa cuestión: "Nunca sabés qué es mejor. En un momento estábamos pensando en ir con intermedios y con full wet y luego al final todo se reduce a la última vuelta. Yo no la logré realmente, así que es totalmente culpa mía".
A qué hora corre Franco Colapinto
Como se indicó, Franco Colapinto largará desde la 15° el Gran Premio de Las Vegas, 22ª cita del campeonato mundial de la Fórmula 1, que se corre desde la 1 de la madrugada (hora argentina) de este domingo, con Lando Norris (McLaren) desde la pole, seguido por Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y George Russell (Mercedes) para completar los cuatro primeros lugares.
