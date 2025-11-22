Franco Colapinto, tras la clasificación para el GP de Las Vegas: "Las peores condiciones"

alpine franco colapinto las vegas El Alpine de Franco Colapinto en Las Vegas.

En ese sentido, Franco subrayó que en Las Vegas "no fue agradable manejar… Había que ir con la punta de los dedos y deslizando, y se sentía como hielo. No fue divertido y ojalá no tengamos que manejar así de nuevo".

Sobre lo que tuvo que lidiar con las líneas blancas de la pista, precisó que “es simplemente que las líneas blancas son muy complicadas y no las vemos porque tampoco son líneas continuas. De repente las encontrás y de repente no, es súper difícil. La pintura no era para mojado, la pintura era para seco y es un desierto… No debería estar lloviendo, así que es bastante extraño lo que pasó", aseveró.

“Igual no había tanta agua en la pista, es solo que estaba tan resbaladiza y fría. Había agua, pero no era lo peor. Brasil el año pasado tenía el triple de agua que acá y estábamos con intermedios. Es solo que no podés llevar los neumáticos a temperatura", dijo sobre los neumáticos a usar.

Finalmente, indicó sobre esa cuestión: "Nunca sabés qué es mejor. En un momento estábamos pensando en ir con intermedios y con full wet y luego al final todo se reduce a la última vuelta. Yo no la logré realmente, así que es totalmente culpa mía".

A qué hora corre Franco Colapinto

Como se indicó, Franco Colapinto largará desde la 15° el Gran Premio de Las Vegas, 22ª cita del campeonato mundial de la Fórmula 1, que se corre desde la 1 de la madrugada (hora argentina) de este domingo, con Lando Norris (McLaren) desde la pole, seguido por Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y George Russell (Mercedes) para completar los cuatro primeros lugares.

grilla gp las vegas