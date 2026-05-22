Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint tras reponerse a los problemas técnicos de Alpine
El argentino logró dejar atrás las fallas de las prácticas libres y completó buenas sesiones de clasificación rumbo a la Sprint del sábado.
Franco Colapinto completó una destacada actuación este viernes en el circuito Gilles Villeneuve al quedarse con el 13° puesto en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá. El resultado cobra un valor enorme y fue recibido con gran optimismo por el entorno del piloto argentino, considerando el accidentado arranque de jornada en el que prácticamente no había podido rodar.
La mañana de Montreal había comenzado cuesta arriba para el joven de Pilar. Una serie de fallas imprevistas en su monoplaza Williams lo obligaron a pasar casi toda la única sesión de entrenamientos libres dentro del box, privándolo de sumar kilómetros vitales para conocer las referencias de frenado y el comportamiento del asfalto canadiense.
Sin embargo, el equipo técnico logró solucionar los problemas a contrarreloj y el bonaerense demostró toda su templanza a la hora de la verdad. Sin ritmo previo, Colapinto saltó a la pista para la clasificación de la carrera corta y logró meterse en la decimotercera posición, superando las expectativas iniciales dadas las circunstancias adversas.
La gran vuelta del argentino fue en Q1, antes de la bandera roja, cuando giró de forma tal que se metió en el puesto 10 para avanzar a Q2. Allí, no fue del todo veloz y no logró meterse entre los diez mejores.
El cronograma del fin de semana de Franco Colapinto Montreal
Con este panorama más que positivo, el argentino se enfocará en avanzar posiciones en la jornada del sábado. Así continúa la agenda oficial para el resto del fin de semana (en horarios de la Argentina):
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Sábado - 13:00 hs: Carrera Sprint (otorga los primeros puntos del fin de semana).
Sábado - 17:00 hs: Clasificación tradicional (para ordenar la grilla del domingo).
Domingo - 17:00 hs: Carrera principal del Gran Premio de Canadá (70 vueltas).
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