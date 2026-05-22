Franco Colapinto largará 13° en la carrera Sprint tras reponerse a los problemas técnicos de Alpine

Franco Colapinto completó una destacada actuación este viernes en el circuito Gilles Villeneuve al quedarse con el 13° puesto en la clasificación Sprint del Gran Premio de Canadá. El resultado cobra un valor enorme y fue recibido con gran optimismo por el entorno del piloto argentino, considerando el accidentado arranque de jornada en el que prácticamente no había podido rodar.