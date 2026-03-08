Penalización a Franco Colapinto: el momento en que un ingeniero de Alpine provoca la sanción
Trascendieron las imágenes que muestran el error cometido por un ingeniero de Alpine.
Lo que comenzó como una maniobra heroica en la largada del Gran Premio de Australia 2026 terminó en un duro golpe estratégico para Franco Colapinto, ya que fue penalizado por un error del equipo de Alpine y quedó bastante relegado en las primeras vueltas de la carrera.
Tras esquivar milagrosamente al monoplaza de Racing Bulls que había quedado varado en la grilla, los comisarios deportivos de la FIA confirmaron la peor noticia: una penalización de "Stop and Go" de 10 segundos para el piloto argentino.
La sanción, una de las más severas del reglamento deportivo, no se debió a una acción conductiva de Franco, sino a un error de procedimiento del equipo Alpine en la previa del inicio. En una radio cargada de frustración y profesionalismo, su ingeniero de pista asumió la responsabilidad total del incidente.
"Oh, amigo, lo siento mucho. Ha sido una infracción en la línea de salida por nuestra parte. Así que, vamos, bajemos ya. ¿La línea de salida? Sí, por nuestra parte, amigo. Vale, concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento", le dijo el ingeniero al pilarense, según trascendió.
El peso del "Stop and Go"
A diferencia de un recargo de 5 segundos que se suma al final de la carrera, el "Stop and Go" obliga al piloto a entrar a boxes inmediatamente, detenerse por completo durante 10 segundos —sin que los mecánicos puedan tocar el auto— y luego reincorporarse a la pista.
Para Colapinto, que venía demostrando un ritmo sólido y grandes reflejos, esta sanción significa caer al fondo del clasificador y perder cualquier ventaja obtenida en los primeros giros. Ahora, el desafío para el joven de Pilar es puramente psicológico: resetear la mente, confiar en el A526 y aprovechar cualquier incidencia en pista para intentar una remontada heroica en este accidentado marzo de 2026.
