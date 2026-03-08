Franco Colapinto habló tras la sanción y la maniobra: "De reflejos andamos bien"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Colapinto (@francolapinto)

La penalización: “Un stop and go es una locura"

Sobre la sanción que condicionó su fin de semana, Colapinto admitió su asombro y calificó como desmedida la determinación de los comisarios: “Un stop and go es una exageración. Creo que el equipo manipuló el auto faltando 15 segundos para la salida, pero todavía no pude hablar en profundidad con ellos ni comprender del todo lo ocurrido. Son aspectos a corregir y en los que debemos avanzar”, declaró una vez concluida la carrera.