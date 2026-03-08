Alpine explicó la sanción a Franco Colapinto en Australia y asumió el error antes de la carrera
El director deportivo de la escudería francesa explicó la sanción que sufrió el argentino en el GP de Australia por un error del equipo y aseguró que “no volverá a ocurrir”.
Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, pero su carrera quedó condicionada por una sanción previa a la largada. Desde Alpine, el director deportivo Steve Nielsen explicó el error del equipo que provocó la penalización y aseguró que aprenderán de la situación.
El inicio de la temporada dejó una situación inesperada para el piloto argentino. Antes de la largada del Gran Premio de Australia, Franco recibió una sanción que condicionó su carrera en el circuito de Albert Park. El incidente ocurrió instantes antes de la vuelta de formación. Mientras el pilarense estaba listo para comenzar la largada, un mecánico del equipo empujó su monoplaza unos centímetros hacia atrás en la grilla.
Esa maniobra se produjo cuando los autos ya no podían ser manipulados por miembros del equipo. Por ese motivo, los comisarios deportivos aplicaron una sanción de stop and go, que relegó al argentino al último lugar y complicó su desempeño durante la competencia.
Alpine reconoció el error que afectó a Franco Colapinto
El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, se refirió a la situación y explicó que se trató de un error de procedimiento por parte del equipo: "Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación", afirmó en diálogo con Motorsport.
El dirigente reconoció que la infracción ocurrió por apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los comisarios aplicaran la sanción: "Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir", aseguró. Además, dejó en claro que el piloto argentino no tuvo responsabilidad en lo sucedido: "Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores".
Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1
Tras finalizar 14° en el Gran Premio de Australia, Colapinto ya se enfoca en la próxima carrera del calendario de la Fórmula 1. Su siguiente desafío será el Gran Premio de China, que se disputará el domingo 15 de marzo, en la segunda fecha de la temporada 2026.
