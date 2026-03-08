Alpine explicó la sanción a Franco Colapinto en Australia y asumió el error antes de la carrera

El dirigente reconoció que la infracción ocurrió por apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los comisarios aplicaran la sanción: "Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir", aseguró. Además, dejó en claro que el piloto argentino no tuvo responsabilidad en lo sucedido: "Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores".