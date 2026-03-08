George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc mirando la brillante maniobra de Franco Colapinto

Colapinto logró cruzar la meta en el puesto 14, mostrando un ritmo de carrera superior al exhibido durante la jornada de clasificación. Según sus palabras consignadas por Infobae, el funcionamiento del auto mejoró con el correr de las vueltas: “El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”.

El joven piloto destacó que el monoplaza se mostró más competitivo frente a escuderías como Haas y Audi, aunque reconoció que todavía deben comprender mejor la gestión de energía. “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación... con menos nafta anduvimos mejor”, concluyó sobre un domingo que calificó como "largo y difícil".

El inicio de esta nueva era técnica de la categoría reina estuvo dominado por Mercedes. George Russell se quedó con la victoria, escoltado por el joven Kimi Antonelli, quien se repuso de un fuerte choque el viernes para asegurar el 1-2 de las "flechas de plata". Por su parte, Ferrari ocupó el tercer y cuarto lugar con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, respectivamente.

La gran remontada del día la protagonizó Max Verstappen, quien tras largar último (20°) logró escalar hasta la sexta posición. La acción se trasladará ahora al circuito de Shanghái, China, el próximo fin de semana, donde los equipos buscarán ajustar los detalles tras este intenso debut en suelo australiano.