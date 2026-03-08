George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc mirando la brillante maniobra de Franco Colapinto
Al finalizar el GP de Australia de F1, los tres primeros competidores reaccionaron a los mejores momentos, donde el argentino fue incluido.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancó con pulsaciones máximas en el Gran Premio de Australia. Más allá del resultado final, el gran protagonista de los compactos de largada fue el argentino Franco Colapinto, quien gracias a una maniobra milimétrica evitó lo que podría haber sido el accidente más grave de la jornada inaugural.
El incidente ocurrió apenas se apagaron los semáforos en el circuito de Albert Park. Mientras el pelotón ganaba velocidad, el monoplaza de Liam Lawson (Racing Bulls) quedó totalmente inmovilizado en su cajón de partida. Colapinto, que iniciaba la prueba desde la decimocuarta posición, se encontró de frente con el auto detenido del neozelandés. Con una fracción de segundo para reaccionar, el piloto de Pilar logró esquivar el impacto, salvando no solo su carrera sino la integridad de la parte trasera de la parrilla.
La pericia del argentino no pasó desapercibida para los protagonistas del podio. Durante la revisión de los highlights, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc se mostraron incrédulos ante las imágenes, analizando con sorpresa la capacidad de respuesta de Colapinto para eludir la colisión.
En declaraciones posteriores a la competencia en diálogo con ESPN, Franco relató el tenso momento vivido en la recta principal: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”.
A pesar de haber salido ileso, el piloto explicó que la maniobra le costó un descenso hasta el puesto 16 en los primeros metros. Además, señaló un inconveniente técnico previo al inicio que condicionó su rendimiento inicial: “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”.
Colapinto logró cruzar la meta en el puesto 14, mostrando un ritmo de carrera superior al exhibido durante la jornada de clasificación. Según sus palabras consignadas por Infobae, el funcionamiento del auto mejoró con el correr de las vueltas: “El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”.
El joven piloto destacó que el monoplaza se mostró más competitivo frente a escuderías como Haas y Audi, aunque reconoció que todavía deben comprender mejor la gestión de energía. “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación... con menos nafta anduvimos mejor”, concluyó sobre un domingo que calificó como "largo y difícil".
El inicio de esta nueva era técnica de la categoría reina estuvo dominado por Mercedes. George Russell se quedó con la victoria, escoltado por el joven Kimi Antonelli, quien se repuso de un fuerte choque el viernes para asegurar el 1-2 de las "flechas de plata". Por su parte, Ferrari ocupó el tercer y cuarto lugar con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, respectivamente.
La gran remontada del día la protagonizó Max Verstappen, quien tras largar último (20°) logró escalar hasta la sexta posición. La acción se trasladará ahora al circuito de Shanghái, China, el próximo fin de semana, donde los equipos buscarán ajustar los detalles tras este intenso debut en suelo australiano.
