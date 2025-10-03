Franco Colapinto sufrió con Alpine y cerró en los últimos puestos de la FP2 en Singapur

Luego llegará la clasificación, instancia decisiva en un circuito donde adelantar es extremadamente difícil y largar desde atrás casi siempre condiciona la carrera. El pilarense sabe que cada minuto en pista es una oportunidad para seguir ganando experiencia en la F1. Aunque el arranque en Singapur no fue positivo, confía en que con un mejor balance y un coche más estable podrá mostrar otra versión en los próximos días.

Así quedaron las posiciones de la FP2 de Singapur

Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00