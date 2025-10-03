Franco Colapinto sufrió con Alpine y cerró en los últimos puestos de la FP2 en Singapur
El piloto argentino no encontró respuestas en su monoplaza durante las prácticas iniciales y quedó relegado en el clasificador. El sábado buscará mejorar en la tercera tanda.
El inicio del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 no fue el esperado para Franco Colapinto. En el siempre exigente trazado urbano de Marina Bay, el argentino padeció los problemas de rendimiento de su Alpine y terminó lejos de los tiempos de punta en las dos sesiones de entrenamientos libres. En la segunda tanda, la más representativa de cara a la clasificación, apenas pudo ubicarse 19°, superando únicamente al accidentado George Russell.
La jornada estuvo marcada por múltiples interrupciones, con accidentes de pilotos como Liam Lawson y el propio Russell, que obligaron a desplegar varias banderas rojas. Dentro de ese contexto, Colapinto no consiguió encontrar un ritmo competitivo y cerró su mejor registro en 1:33.139, quedando a 0.681 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 16° con un 1:32.458.
Si bien la brecha con el francés no fue demasiado amplia, la realidad es que ambos Alpine se mostraron carentes de velocidad en comparación con el resto de la parrilla. Al frente de la clasificación, Oscar Piastri fue el más veloz con un 1:30.714, escoltado por Isack Hadjar y Max Verstappen en una tanda muy apretada. McLaren, Racing Bulls y Red Bull volvieron a marcar el rumbo, mientras que Fernando Alonso también se mantuvo competitivo con su Aston Martin.
Más allá de los problemas mecánicos, Franco trató de sumar kilómetros para adaptarse a un circuito que castiga cualquier error, y en el que la gestión de los neumáticos blandos será clave. Sus primeras vueltas con gomas rojas le permitieron mejorar sus tiempos, pero no lo suficiente como para escapar del fondo de la tabla. La esperanza del argentino y de Alpine estará puesta en la tercera práctica de este sábado, donde buscarán ajustes que permitan acercarse a la zona media.
Luego llegará la clasificación, instancia decisiva en un circuito donde adelantar es extremadamente difícil y largar desde atrás casi siempre condiciona la carrera. El pilarense sabe que cada minuto en pista es una oportunidad para seguir ganando experiencia en la F1. Aunque el arranque en Singapur no fue positivo, confía en que con un mejor balance y un coche más estable podrá mostrar otra versión en los próximos días.
Así quedaron las posiciones de la FP2 de Singapur
Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber
El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
