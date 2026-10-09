Franco Colapinto quedó afuera de la SQ3 por 94 milésimas: largará 11° la Sprint en Singapur

Gasly, en cambio, había conseguido una vuelta competitiva de 1:33.336 que lo posicionó momentáneamente entre los primeros lugares de la clasificación. Esa diferencia inicial obligaba al argentino a buscar una mejora importante en su siguiente salida a pista.

¡ARRANQUE ACCIDENTADO EN LA QUALY PARA LA SPRINT! Checo Pérez chocó contra el muro, perdió el alerón delantero y hay bandera roja en el inicio de la prueba de clasificación. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IWBHqWJS69 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Colapinto logró responder cuando más lo necesitaba. Con un registro de 1:33.249, escaló posiciones y llegó a ubicarse décimo de manera provisional. Sin embargo, todavía quedaban pilotos por completar sus vueltas rápidas y la clasificación no estaba definida.

Entre ellos apareció Gasly, quien estableció el tiempo de 1:33.155 y se aseguró el último lugar disponible para ingresar a la SQ3. La diferencia de 0.094 segundos dejó al argentino en el 11° puesto, a las puertas de la última instancia.

George Russell también consiguió una mejora sobre el cierre y avanzó hasta la cuarta posición con un tiempo de 1:32.614. De esa manera, la tanda terminó de acomodarse y quedaron definidos los seis pilotos eliminados.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.

Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.

Sábado 10 de octubre

Sprint: 6:00 a 7:00.

Domingo 11 de octubre