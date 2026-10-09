Franco Colapinto quedó afuera de la SQ3 por 94 milésimas: largará 11° la Sprint en Singapur
El piloto argentino de Alpine estuvo muy cerca de superar el segundo corte de la clasificación sprint de la Fórmula 1, pero Pierre Gasly lo aventajó por una diferencia mínima.
Franco Colapinto estuvo a un paso de meterse en la última tanda clasificatoria de la Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El argentino mejoró considerablemente su rendimiento sobre el cierre de la SQ2, pero no le alcanzó para avanzar a la siguiente instancia y finalmente deberá largar desde el 11° puesto. Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, consiguió el décimo lugar y lo superó por apenas 94 milésimas de segundo.
El piloto bonaerense completó su mejor vuelta de la tanda en 1:33.249, un registro que inicialmente lo dejó en una posición favorable para continuar en carrera. Sin embargo, el francés respondió con un giro de 1:33.155 y desplazó al argentino de los diez primeros lugares que otorgaban el pase a la SQ3.
La diferencia entre ambos volvió a ser muy pequeña en una sesión exigente, disputada en las estrechas calles de Marina Bay. Pese a la eliminación, Colapinto mostró una mejora importante respecto de su primer intento y estuvo cerca de conseguir un resultado que le permitiera luchar por una mejor posición de largada.
Colapinto mejoró sobre el final, pero Gasly se quedó con el último lugar de clasificación
La segunda tanda clasificatoria tuvo un desenlace ajustado para Alpine. Durante los primeros minutos, Colapinto no encontraba el ritmo necesario para acercarse a los diez mejores registros y llegó a ubicarse en el 13° puesto, después de marcar un tiempo de 1:34.245.
Gasly, en cambio, había conseguido una vuelta competitiva de 1:33.336 que lo posicionó momentáneamente entre los primeros lugares de la clasificación. Esa diferencia inicial obligaba al argentino a buscar una mejora importante en su siguiente salida a pista.
Colapinto logró responder cuando más lo necesitaba. Con un registro de 1:33.249, escaló posiciones y llegó a ubicarse décimo de manera provisional. Sin embargo, todavía quedaban pilotos por completar sus vueltas rápidas y la clasificación no estaba definida.
Entre ellos apareció Gasly, quien estableció el tiempo de 1:33.155 y se aseguró el último lugar disponible para ingresar a la SQ3. La diferencia de 0.094 segundos dejó al argentino en el 11° puesto, a las puertas de la última instancia.
George Russell también consiguió una mejora sobre el cierre y avanzó hasta la cuarta posición con un tiempo de 1:32.614. De esa manera, la tanda terminó de acomodarse y quedaron definidos los seis pilotos eliminados.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Singapur
Viernes 9 de octubre
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Prácticas Libres 1: 5:30 a 6:30.
Clasificación Sprint: 9:30 a 10:14.
Sábado 10 de octubre
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Sprint: 6:00 a 7:00.
Domingo 11 de octubre
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Gran Premio de Singapur: 9:00.
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