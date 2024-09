Franco Colapinto reveló el accidente que sufrió antes de la FP1: "Sangre por todos lados"

"Me cortaron la oreja. Cinco minutos antes de la FP1, haciendo cuello se me saltó la goma y me pegó de lleno. Me quedé sordo y me empezó a sangrar un montón.", expresó Colapinto en diálogo con los medios que están presentes en Bakú.

Embed @FranColapinto explicando que casi le tienen que dar puntos exactamente igual que te lo contaría tu mejor amigo



NAH, ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO pic.twitter.com/gd3BtqQyY3 — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2024

La reacción de Franco Colapinto al enterarse de su resultado en la qualy de Bakú

El argentino de 21 años, que venía de clasificar 18° en el Gran Premio de Monza y de cruzar la meta en el 12° puesto en la carrera, tuvo un momento especial en el cierre de la Q2 cuando se estaba quedando afuera del corte pero metió una vuelta de 1:42.473 para meterse entre los diez mejores tiempos. Se enteró por radio lo que había hecho: “¡Oh, vamos!”. Esa fue la reacción del argentino cuando su ingeniero le comunicó: “Quedaste por encima de tu compañero y entraste a la Q3″. Albon, en ese momento, había registrado un tiempo de 1:42.840 en la segunda tanda.

También se conoció el grito que pegó Franco desde el coche por la radio cuando el ingeniero del argentino, Gaëtan Jego, le informó que había superado el corte para avanzar a la última tanda de clasificación: “Pasas a la Q3...”. “¡Oh! Vamos la c... de su madre. ¡Vamos! Buen trabajo, vamos carajo”, exclamó. “Sólo cambia a Delta (velocidad) y a boxes”, le dijo sin sobrepasarse su líder. “Sí, no te preocupes”, le contestó Colapinto.