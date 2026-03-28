El festejo de Pierre Gasly tras la qualy en el GP de Japón con un guiño a Franco Colapinto: "Volver a luchar"

Con el 7° lugar en la grilla, Gasly se aseguró una buena posición de largada para la carrera del domingo, en un circuito como Suzuka donde adelantar no es sencillo y la estrategia suele jugar un papel determinante en el resultado final. Además, el francés dejó entrever su buena sintonía con el proyecto de Alpine en esta etapa de desarrollo, en la que el equipo intenta consolidarse como protagonista dentro del pelotón intermedio y sumar puntos importantes en el campeonato de constructores.