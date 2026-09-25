Franco Colapinto reveló qué le impidió mejorar en Azerbaiyán: "Fue muy difícil sin la succión"

“Fue difícil sin la succión, sin el rebufo, fue complicado. Hacer toda la Q2 sin nadie adelante me costó bastante tiempo en las rectas, así que eso fue complicado. Pero después contento. La vuelta fue muy buena para pasar a Q3”, explicó.

A pesar de esa dificultad, Colapinto logró completar una vuelta de alto riesgo cuando el tiempo prácticamente se había terminado. El argentino destacó especialmente su paso por la zona del Castillo y explicó que decidió asumir mayores riesgos para conseguir el pase.

“Después fue como muy inconsciente la vuelta que hice con ese super clipping (reducción de potencia) que tenía, que se paraba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena. La de Q2 fue muy buena, la parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar, y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, expresó en diálogo con ESPN.

Los problemas de frenaje condicionaron la Q3

La historia cambió en la Q3: no consiguió completar limpiamente su primer intento rápido después de pasarse en un frenaje y terminó utilizando un único registro posterior, con neumáticos que ya habían perdido parte de su rendimiento. El argentino cerró la clasificación con 1:44.963, quedó 10° y terminó a 0.397 segundos del noveno puesto, ocupado por Carlos Sainz con Williams. Gasly, en tanto, consiguió el séptimo lugar.

Colapinto fue contundente al explicar qué sucedió con su Alpine en la última tanda: “Después la Q3 no fue buena. Creo que no es que no hice una buena vuelta, pero no puse nada junto y el auto no se sentía bien de vuelta. Está un poco inconsciente. Con ese super clipping, con la batería, con los frenajes que me están costando este fin de semana. No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso. Fue un poco una complicación de este fin de semana que no pudimos solucionar”, reconoció.

El problema no apareció solamente durante la clasificación. Según explicó el piloto argentino, el comportamiento de los frenos fue una dificultad que estuvo presente durante las diferentes sesiones del fin de semana. “La vuelta de Q3 fue mala. Fue complicado, no estuve frenando bien, con mucho super clip, no podía frenar consistente. Me costó. En general, fue un fin de semana donde el frenaje fue el punto un poco débil. Trataremos de mejorar para mañana”, subrayó.

“Mucho por trabajar mañana, ojalá salga una buena carrera. Obvio que hay que laburar e ir para adelante en la largada, y después hacer una buena carrera para sumar. Pero la vuelta de Q3 tuve un par de vibraciones, tengo que ir al dentista después de la bloqueada. Intentaremos avanzar mañana”, afirmó entre risas. Y agregó: “Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo va a ser bueno, veremos cómo sigue el finde y ojalá tenga un buen sábado”.

El argentino partirá desde la décima posición y tendrá como objetivo avanzar durante los primeros metros para intentar meterse en la pelea por los puestos de adelante. El desafío para el joven de 23 años será transformar el P10 de partida en una oportunidad para recuperar posiciones. Para eso, la escudería deberá trabajar sobre los problemas de frenaje que el argentino identificó como una de las principales debilidades del auto durante el fin de semana.

Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre