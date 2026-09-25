Franco Colapinto reveló qué le impidió mejorar en Azerbaiyán: "Fue muy difícil sin la succión"
El piloto argentino de Alpine terminó 10° en la clasificación de Bakú y explicó los problemas que tuvo con los frenajes, la batería y la falta de ritmo en las rectas.
Franco Colapinto terminó con sensaciones encontradas la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino de Alpine consiguió avanzar a la Q3 gracias a una gran vuelta sobre el límite de tiempo, pero no pudo repetir ese rendimiento en la última tanda y finalmente quedó en el 10° puesto.
Después de la sesión, el piloto argentino analizó lo sucedido en el circuito callejero de Bakú y señaló cuáles fueron las principales dificultades que condicionaron su rendimiento. Entre ellas mencionó especialmente los problemas para frenar de manera consistente, el comportamiento de la batería y una pérdida importante de tiempo en las rectas por no contar con el rebufo.
El pilarense había protagonizado una recuperación notable en la Q2. Cuando parecía que podía quedar eliminado, consiguió un registro de 1:44.683 que le permitió subir al décimo lugar y superar por apenas 0.092 segundos a Ollie Bearman, quien terminó 11°. Sobre aquella vuelta, el argentino reconoció: “Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”.
El rebufo que perdió Colapinto y la vuelta que lo salvó
Uno de los puntos destacados después de la clasificación fue la diferencia que significó no tener un auto por delante durante la Q2. El argentino había ayudado previamente a su compañero Pierre Gasly aprovechando la estrategia de rebufos, pero luego tuvo que realizar su propio intento sin contar con esa ventaja.
“Fue difícil sin la succión, sin el rebufo, fue complicado. Hacer toda la Q2 sin nadie adelante me costó bastante tiempo en las rectas, así que eso fue complicado. Pero después contento. La vuelta fue muy buena para pasar a Q3”, explicó.
A pesar de esa dificultad, Colapinto logró completar una vuelta de alto riesgo cuando el tiempo prácticamente se había terminado. El argentino destacó especialmente su paso por la zona del Castillo y explicó que decidió asumir mayores riesgos para conseguir el pase.
“Después fue como muy inconsciente la vuelta que hice con ese super clipping (reducción de potencia) que tenía, que se paraba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena. La de Q2 fue muy buena, la parte del Castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar, y asegurar el pase a Q3. Fue suficiente”, expresó en diálogo con ESPN.
Los problemas de frenaje condicionaron la Q3
La historia cambió en la Q3: no consiguió completar limpiamente su primer intento rápido después de pasarse en un frenaje y terminó utilizando un único registro posterior, con neumáticos que ya habían perdido parte de su rendimiento. El argentino cerró la clasificación con 1:44.963, quedó 10° y terminó a 0.397 segundos del noveno puesto, ocupado por Carlos Sainz con Williams. Gasly, en tanto, consiguió el séptimo lugar.
Colapinto fue contundente al explicar qué sucedió con su Alpine en la última tanda: “Después la Q3 no fue buena. Creo que no es que no hice una buena vuelta, pero no puse nada junto y el auto no se sentía bien de vuelta. Está un poco inconsciente. Con ese super clipping, con la batería, con los frenajes que me están costando este fin de semana. No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso. Fue un poco una complicación de este fin de semana que no pudimos solucionar”, reconoció.
El problema no apareció solamente durante la clasificación. Según explicó el piloto argentino, el comportamiento de los frenos fue una dificultad que estuvo presente durante las diferentes sesiones del fin de semana. “La vuelta de Q3 fue mala. Fue complicado, no estuve frenando bien, con mucho super clip, no podía frenar consistente. Me costó. En general, fue un fin de semana donde el frenaje fue el punto un poco débil. Trataremos de mejorar para mañana”, subrayó.
“Mucho por trabajar mañana, ojalá salga una buena carrera. Obvio que hay que laburar e ir para adelante en la largada, y después hacer una buena carrera para sumar. Pero la vuelta de Q3 tuve un par de vibraciones, tengo que ir al dentista después de la bloqueada. Intentaremos avanzar mañana”, afirmó entre risas. Y agregó: “Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo va a ser bueno, veremos cómo sigue el finde y ojalá tenga un buen sábado”.
El argentino partirá desde la décima posición y tendrá como objetivo avanzar durante los primeros metros para intentar meterse en la pelea por los puestos de adelante. El desafío para el joven de 23 años será transformar el P10 de partida en una oportunidad para recuperar posiciones. Para eso, la escudería deberá trabajar sobre los problemas de frenaje que el argentino identificó como una de las principales debilidades del auto durante el fin de semana.
Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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