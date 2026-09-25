Colapinto hizo el trabajo para Gasly y después tuvo que salvarse solo: qué pasó en Bakú

El corte estaba en manos de Carlos Sainz, que había establecido un tiempo de 1:44.849, apenas unas décimas por delante. La presión aumentaba porque una vuelta imperfecta significaba quedar eliminado. Sin embargo, esperó hasta el momento decisivo y salió nuevamente a pista para jugarse su clasificación.

¡SONRÍE FRANCO, SONRÍE ARGENTINA! Colapinto dio una espectacular vuelta SIN REMOLQUE y logró meterse en el TOP 10 para clasificar a la Q3. ¡Su reacción lo dice todo!



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RhRWfHw5dS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

Y respondió: en el cierre de la Q2, el argentino completó una vuelta de 1:44.683 que le permitió escalar hasta el décimo puesto. La diferencia con Bearman fue de apenas 0.092 segundos, por lo que cualquier pequeño error podía haber dejado al piloto de Alpine fuera de la Q3.

Una recuperación que tuvo todavía más valor por el contexto

La clasificación de Colapinto tuvo una particularidad que hizo todavía más llamativa su recuperación. El argentino había contribuido previamente al rendimiento de Gasly mediante el rebufo, pero cuando llegó su propio intento decisivo no contó con el mismo beneficio.

WELL DONE FRANCO pic.twitter.com/Om7aZEX2x6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 25, 2026

El dato permite entender por qué la última vuelta tuvo un peso especial. No solo necesitaba mejorar su propio registro: también debía hacerlo después de haber quedado momentáneamente fuera de los diez mejores y con una diferencia muy pequeña respecto del corte.

El piloto de Alpine consiguió encontrar el tiempo necesario en el momento justo. Su 1:44.683 no fue suficiente para acercarse a las primeras posiciones de la tanda, pero sí para cumplir el objetivo fundamental de la Q2: meterse entre los diez pilotos que disputarían la pole position.

ESO ESTUVO CERCA, FRANCO... Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YuagdvgSLV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

La complicación que tuvo Franco y le impidió escalar posiciones

La clasificación todavía tendría una última complicación para el argentino. Ya en la Q3, durante su primer intento rápido, pasó de largo y no pudo registrar un tiempo competitivo. Finalmente, cerró la sesión con 1:44.963 y quedó décimo.

Pero el episodio decisivo de su jornada había ocurrido antes. En la Q2, cuando parecía quedar condicionado después de ayudar a Gasly con el rebufo, Colapinto encontró una vuelta límite que le permitió rescatar la clasificación.

Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre