Colapinto hizo el trabajo para Gasly y después tuvo que salvarse solo: qué pasó en Bakú
El argentino de Alpine le dio el rebufo a su compañero durante la Q2, cayó al 11° puesto y quedó obligado a jugarse todo en el cierre. Con una gran vuelta de 1:44.683, avanzó solo a la Q3.
Franco Colapinto protagonizó una de las recuperaciones más destacadas de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine consiguió meterse en la Q3 después de quedar contra las cuerdas durante buena parte de la segunda tanda, en una sesión en la que además volvió a cumplir una función importante para su compañero Pierre Gasly.
La estrategia del equipo quedó expuesta cuando Gasly aprovechó el rebufo generado por Colapinto para completar su vuelta rápida. El francés consiguió un registro de 1:44.106, que le permitió ubicarse séptimo y avanzar con relativa tranquilidad hacia la Q3. Para el argentino, en cambio, la situación fue muy diferente.
Después de colaborar para que su compañero pudiera aprovechar la succión en la recta, el pilarense quedó relegado hasta el 11° puesto, fuera de la zona que garantizaba el pase a la última tanda de la clasificación. La diferencia era especialmente importante en Bakú, un circuito donde el rebufo puede representar una ventaja considerable por las características de sus largas rectas.
Colapinto fue clave para el tiempo de Gasly en Azerbaiyán
Mientras el experimentado corredor europeo recibió ese beneficio gracias al trabajo de su compañero, el joven sudamericano debió afrontar su vuelta decisiva sin una ayuda equivalente. La Q2 había comenzado con una primera referencia de Colapinto de 1:44.896. El tiempo lo dejaba en una posición incómoda, aunque todavía tenía margen para buscar una mejora.
La situación se complicó cuando Gasly cerró su vuelta en 1:44.106 y pasó al séptimo lugar. El francés había sido 0.763 segundos más rápido que el argentino y, con ese resultado, el chico de 23 años cayó al 11° puesto. A falta de pocos minutos, necesitaba encontrar una mejora importante.
El corte estaba en manos de Carlos Sainz, que había establecido un tiempo de 1:44.849, apenas unas décimas por delante. La presión aumentaba porque una vuelta imperfecta significaba quedar eliminado. Sin embargo, esperó hasta el momento decisivo y salió nuevamente a pista para jugarse su clasificación.
Y respondió: en el cierre de la Q2, el argentino completó una vuelta de 1:44.683 que le permitió escalar hasta el décimo puesto. La diferencia con Bearman fue de apenas 0.092 segundos, por lo que cualquier pequeño error podía haber dejado al piloto de Alpine fuera de la Q3.
Una recuperación que tuvo todavía más valor por el contexto
La clasificación de Colapinto tuvo una particularidad que hizo todavía más llamativa su recuperación. El argentino había contribuido previamente al rendimiento de Gasly mediante el rebufo, pero cuando llegó su propio intento decisivo no contó con el mismo beneficio.
El dato permite entender por qué la última vuelta tuvo un peso especial. No solo necesitaba mejorar su propio registro: también debía hacerlo después de haber quedado momentáneamente fuera de los diez mejores y con una diferencia muy pequeña respecto del corte.
El piloto de Alpine consiguió encontrar el tiempo necesario en el momento justo. Su 1:44.683 no fue suficiente para acercarse a las primeras posiciones de la tanda, pero sí para cumplir el objetivo fundamental de la Q2: meterse entre los diez pilotos que disputarían la pole position.
La complicación que tuvo Franco y le impidió escalar posiciones
La clasificación todavía tendría una última complicación para el argentino. Ya en la Q3, durante su primer intento rápido, pasó de largo y no pudo registrar un tiempo competitivo. Finalmente, cerró la sesión con 1:44.963 y quedó décimo.
Pero el episodio decisivo de su jornada había ocurrido antes. En la Q2, cuando parecía quedar condicionado después de ayudar a Gasly con el rebufo, Colapinto encontró una vuelta límite que le permitió rescatar la clasificación.
Los horarios del Gran Premio de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario