Fórmula 1 EN VIVO: cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán
Luego de las pruebas libres, el piloto argentino de Alpine disputa este viernes la clasificación en el Circuito Callejero de Bakú.
La decimoquinta fecha de la temporada de la Fórmula 1 puso primera en el exigente Circuito Callejero de Bakú, un fin de semana que cuenta con la particularidad de desarrollar su competencia principal el día sábado. En este escenario, el piloto argentino Franco Colapinto afronta una nueva oportunidad para consolidar su rendimiento.
Durante la primera tanda de ensayos libres llevada a cabo por la mañana, el representante nacional debió sortear las dificultades de adaptación típicas del trazado azerbaiyano, cerrando la sesión en la 18ª colocación con un registro de 1:47.523, dos puestos por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
En esa primera toma de contacto con el asfalto, el más veloz resultó ser el británico George Russell al mando de su Mercedes (1:45.387).
Lejos de conformarse con el arranque, el equipo técnico y el propio piloto ajustaron los parámetros del monoplaza de cara a la segunda tanda de entrenamientos disputada horas más tarde, donde el saldo fue considerablemente más auspicioso.
Colapinto protagonizó un marcado repunte en su ritmo de giro, mejorando sus tiempos para finalizar en la 11ª posición con una marca de 1:45.479, quedando a 2.132 segundos del registro de referencia establecido nuevamente por Russell (1:44.843), mientras que Gasly completó la sesión en el 7º lugar.
Con estos indicadores de progreso, el argentino buscará afinar el rendimiento del Alpine de cara a las próximas pruebas y la clasificación rumbo al gran domingo de velocidad en Bakú.
Los horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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