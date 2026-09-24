Sofía Solá, la hija de Maru Botana, habló sobre los rumores que la vinculan con Franco Colapinto: "Llegué"

Qué dijo Maru Botana sobre la posibilidad de que su hija salga con Franco Colapinto

El tema también llegó hasta Maru Botana, quien fue consultada sobre los rumores que relacionan a su hija con el piloto de Alpine. La cocinera reconoció que no estaba al tanto de que se estuviera hablando de un posible romance. “No tanto”, respondió Maru cuando le preguntaron si Sofía le había contado algo sobre Colapinto. Sin embargo, dejó en claro que conoce al piloto y a su familia, e incluso contó que viajó a Barcelona para verlo competir.