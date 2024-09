Franco Colapinto reveló quién fue el primer piloto que lo felicitó por llegar a la Fórmula 1

Sin embargo, Colapinto también admitió que decidió tomar un enfoque más moderado con las redes sociales, especialmente durante los fines de semana de carrera. "Antes lo hacía mucho, pero ya estoy dejando un poco de lado las redes sociales para poder centrarme", explicó, dejando esta tarea en manos de su equipo de comunicaciones.

colapinto lando norris.jpg

Lando Norris fue el primero en felicitar a Colapinto por su llegada a la F1

Una de las curiosidades que Colapinto reveló durante la conferencia fue quién fue el primer piloto en felicitarlo por su llegada a la Fórmula 1. Sorprendió al contar que fue Lando Norris, piloto de McLaren, quien le envió el primer mensaje tras su anuncio en Williams. "Acababa de ganar la carrera (el GP de Países Bajos). Fue muy bueno y muy educado", recordó.

Embed franco colapinto sobre lando norris “fue el primero que me mandó un mensaje en cuanto se supo que iba a correr para la f1. él había ganado la carrera justo. fue muy bueno, muy amable” pic.twitter.com/NOYfLIxQBh — al ☾ ⁴ (@inertianthem) September 12, 2024

Además de Norris, otros pilotos destacados como Charles Leclerc y Alex Albon también ofrecieron su apoyo, brindándole consejos sobre los desafíos técnicos y físicos que implica manejar un monoplaza de F1. "Siempre me dijeron que era muy difícil manejar el auto, la aceleración, la potencia... Pero hasta que no manejás no te das cuenta cómo es realmente", comentó.

williams baku.jpg

Los objetivos de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán será una nueva prueba para Franco, quien se enfrenta a un trazado desconocido en las calles de Bakú. Tras su debut en el Gran Premio de Italia, el argentino se mostró optimista, pero cauteloso sobre las expectativas para este fin de semana. "El objetivo es ir avanzando poco a poco. Creo que es muy parecido a Monza, porque en Monza no conocía el coche, pero ahora no conozco la pista", explicó.

En tanto, reveló que ha trabajado intensamente en simuladores y con su equipo técnico para estar listo para esta carrera. Sin embargo, admitió que aún le queda mucho por aprender, ya que los próximos circuitos en su calendario también serán nuevos para él. "Sé que va a ser duro, pero estoy trabajando mucho y haciendo mucha preparación para estar listo", afirmó.

Embed ⚪FRANCO COLAPINTO



️En conferencia de prensa respondió sobre los objetivos del fin de semana y como fue la preparación para Bakú.



DAZNpic.twitter.com/mDvMUraX8q — Corazondef1 (@Corazondef1) September 12, 2024

Colapinto y el desafío del GP de Azerbaiyán: fechas y horarios

Viernes 13 de septiembre

Práctica Libre 1: 06:30

Práctica Libre 2: 10:00

Sábado 14 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 15 de septiembre

Carrera: 08:00

La grilla completa de Colapinto en la Fórmula 1

FECHA 18 : Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre)

: Gran Premio de Singapur en Marina Bay (22 de septiembre) FECHA 19 : Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre)

: Gran Premio de Estados Unidos en Texas (20 de octubre) FECHA 20 : Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre)

: Gran Premio de México en Ciudad de México (27 de octubre) FECHA 21 : Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre)

: Gran Premio de San Pablo en Interlagos (3 de noviembre) FECHA 22 : Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre)

: Gran Premio de Las Vegas en Nevada (23 de noviembre) FECHA 23 : Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre)

: Gran Premio de Qatar en Lusail (1 de diciembre) FECHA 24: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina (8 de diciembre)