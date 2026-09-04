Franco Colapinto rompió el silencio tras renovar con Alpine: "Obviamente me lo merecía"
En la antesala del Gran Premio de Italia en Monza, el piloto argentino analizó la extensión de su vínculo con la escudería francesa de cara a 2027.
El Gran Premio de Italia no será un fin de semana más para Franco Colapinto. Tras la confirmación oficial sobre la extensión de su contrato con Alpine, el piloto argentino afrontará la cita en el mítico trazado de Monza con la tranquilidad de tener su asiento asegurado como compañero de Pierre Gasly para la temporada 2027. En la previa de los primeros ensayos, el pilarense analizó este paso crucial en su carrera y se mostró sumamente confiado en el trabajo realizado.
En diálogo con los medios oficiales de la Fórmula 1, dejó en claro que la noticia le aporta estabilidad, aunque remarcó que su mentalidad se mantiene intacta. "Estoy muy feliz y contento. Creo que esto trae un poco de tranquilidad, pero yo sigo trabajando de la misma manera. No me siento diferente a antes porque estaba muy tranquilo con la labor que venía haciendo", explicó el corredor bonaerense, enfocado en el crecimiento progresivo de la escudería gala.
Al reflexionar sobre su nivel deportivo, el argentino de 23 años fue contundente respecto al mérito de su continuidad en la máxima categoría del automovilismo mundial. "Este año me sentí bien desde el principio, tuve mucha convicción de lo que quería hacer. Creo que obviamente me merecía seguir, de eso no hay ninguna duda. Tuve un gran año y por eso quizás no sentía esa tensión del año pasado, cuando no me encontraba del todo cómodo con el auto", argumentó sin rodeos.
Franco Colapinto rompió el silencio tras renovar con Alpine
El balance positivo del volante albiceleste no solo se refleja en sus palabras, sino también en la consideración de la cúpula del equipo con sede en Enstone. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe de la escudería, respaldó públicamente la decisión de renovarle el contrato y elogió la evolución demostrada en pista a lo largo del calendario.
"Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto", sentenció el dirigente italiano al justificar la maniobra contractual. Además, remarcó que las actuaciones en los trazados de Miami y Montreal confirmaron de forma definitiva que "pertenece a la Fórmula 1 y a este equipo". Con el respaldo de la dirigencia y el futuro asegurado, Colapinto buscará traducir esa serenidad en un buen resultado sobre el ardiente asfalto de Monza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario