Franco Colapinto rompió el silencio tras renovar con Alpine: "Obviamente me lo merecía"

Al reflexionar sobre su nivel deportivo, el argentino de 23 años fue contundente respecto al mérito de su continuidad en la máxima categoría del automovilismo mundial. "Este año me sentí bien desde el principio, tuve mucha convicción de lo que quería hacer. Creo que obviamente me merecía seguir, de eso no hay ninguna duda. Tuve un gran año y por eso quizás no sentía esa tensión del año pasado, cuando no me encontraba del todo cómodo con el auto", argumentó sin rodeos.