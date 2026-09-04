Franco Colapinto EN VIVO: a qué hora corre y cómo salió en las prácticas libres del GP de Italia

Horarios y dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Italia

La actividad oficial en pista constará de tres etapas y dará comienzo este viernes a las 07:30 horas de la Argentina. Los fanáticos del automovilismo podrán seguir el minuto a minuto del ensayo de manera online a través de la plataforma digital Disney+ Premium, la cual tiene un costo mensual de suscripción de $24.390 final.