Franco Colapinto EN VIVO: a qué hora corre y cómo salió en las prácticas libres del GP de Italia
Franco Colapinto inicia su participación en Monza. Conocé los detalles de los horarios y la televisación del GP de Italia de Fórmula 1.
Este viernes arranca una nueva jornada de la Fórmula 1 y la expectativa crece por la participación de Franco Colapinto con su monoplaza de la escudería Alpine. El Gran Premio de Italia se pone en marcha con las prácticas libres en el mítico circuito de Monza, conocido por su extrema velocidad.
Horarios y dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Italia
La actividad oficial en pista constará de tres etapas y dará comienzo este viernes a las 07:30 horas de la Argentina. Los fanáticos del automovilismo podrán seguir el minuto a minuto del ensayo de manera online a través de la plataforma digital Disney+ Premium, la cual tiene un costo mensual de suscripción de $24.390 final.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello firmó el Decreto 824/2026 y hay bono para los que se jubilaron antes de la edad necesaria
El desafío de la Fórmula 1 en el circuito de Monza
La decimotercera fecha del campeonato aterriza en el tradicional Autódromo Nacional de Monza, escenario histórico inaugurado en 1922 y apodado mundialmente como el "Templo de la Velocidad". El circuito cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y solo 11 curvas, exigiendo a los pilotos acelerar a fondo durante gran parte de las 53 vueltas.
En la tabla de posiciones general, Kimi Antonelli lidera el mundial a bordo de su Mercedes con 242 puntos. Lo escolta su compañero de escudería George Russell con 183 unidades, misma cantidad que posee Lewis Hamilton con Ferrari. Por su parte, el representante argentino buscará mejorar el 14° puesto obtenido el pasado fin de semana en Países Bajos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario