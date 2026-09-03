Colapinto habló con el presidente de la FIA: la señal sobre la Fórmula 1 en Argentina

Colapinto no ocultó su entusiasmo ante la chance de que la competencia vuelva a Buenos Aires. "Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera", expresó. Sin embargo, el regreso todavía requiere superar diferentes obstáculos.

El autódromo porteño debe avanzar con las remodelaciones necesarias para cumplir con las exigencias de la Fórmula 1 y, además, existe una dificultad adicional relacionada con el calendario internacional. La categoría tiene actualmente un límite de 24 Grandes Premios por temporada, por lo que la incorporación de una nueva carrera requiere encontrar un espacio adecuado dentro de una agenda cada vez más exigente.

La visita de Ben Sulayem sirvió para poner nuevamente el proyecto sobre la mesa y darle mayor visibilidad internacional. "Estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión", señaló Colapinto.

La polémica que había generado el diálogo: qué dijo la FIA sobre los comisarios

El encuentro entre Colapinto y el presidente de la FIA también tuvo como antecedente una situación controvertida ocurrida durante el Gran Premio de Países Bajos. En aquella competencia, el argentino recibió una penalización de pase y siga por adelantar a Yuki Tsunoda bajo banderas amarillas, en los primeros metros de la carrera y después del accidente protagonizado por Max Verstappen.

La sanción tuvo consecuencias deportivas para Franco, pero además significó la pérdida de dos puntos en su superlicencia. El piloto cuestionó el criterio utilizado por los comisarios y el episodio generó un nuevo debate sobre la manera en la que la FIA aplica las penalizaciones durante los Grandes Premios. La situación tampoco fue aislada: Arvid Lindblad recibió una sanción similar después de una maniobra con Pierre Gasly y también sufrió una quita de dos puntos en su superlicencia.

Durante la visita a Buenos Aires, Ben Sulayem también fue consultado por las críticas que surgieron alrededor del trabajo de los comisarios deportivos. El dirigente defendió la importancia de que los oficiales mantengan firmeza a la hora de aplicar las reglas, aunque remarcó la necesidad de que exista consistencia en las decisiones.