Colapinto habló con el presidente de la FIA: la señal sobre la Fórmula 1 en Argentina
El piloto de Alpine reveló detalles de su encuentro con Mohammed Ben Sulayem durante la visita del dirigente a Buenos Aires y celebró el interés por el regreso al país.
Franco Colapinto finalmente tuvo la conversación que Mohammed Ben Sulayem había anticipado. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) había manifestado su intención de dialogar con el piloto argentino después de la polémica generada por las decisiones de los comisarios en el Gran Premio de Países Bajos y el encuentro se concretó durante la visita del dirigente a Buenos Aires.
El piloto de Alpine confirmó la charla antes del Gran Premio de Italia y valoró especialmente el contexto en el que se produjo. "Sí, hablamos con Mohammed. Creo que hablamos hace dos días. Él estaba en Argentina, así que fue genial", contó el pilarense de 23 años.
La presencia de Ben Sulayem en el país estuvo relacionada con el Congreso Americano de la FIA, desarrollado entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. El evento reunió a representantes de diferentes sectores del automovilismo del continente y contó con la participación del presidente Javier Milei durante su apertura.
En ese contexto, la posibilidad de que Argentina vuelva a formar parte del calendario de la Fórmula 1 volvió a ganar protagonismo. Para Colapinto, que un dirigente de la máxima autoridad del automovilismo internacional haya estado en Buenos Aires y haya mostrado interés en el proyecto representa una señal positiva. "Fue allí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1", agregó el piloto argentino.
El sueño de volver a tener Fórmula 1 en Argentina
La posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina es uno de los grandes temas que rodean actualmente al automovilismo nacional. El país no recibe un Gran Premio de la Máxima desde 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue escenario por última vez de una carrera de la categoría.
Colapinto no ocultó su entusiasmo ante la chance de que la competencia vuelva a Buenos Aires. "Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera", expresó. Sin embargo, el regreso todavía requiere superar diferentes obstáculos.
El autódromo porteño debe avanzar con las remodelaciones necesarias para cumplir con las exigencias de la Fórmula 1 y, además, existe una dificultad adicional relacionada con el calendario internacional. La categoría tiene actualmente un límite de 24 Grandes Premios por temporada, por lo que la incorporación de una nueva carrera requiere encontrar un espacio adecuado dentro de una agenda cada vez más exigente.
La visita de Ben Sulayem sirvió para poner nuevamente el proyecto sobre la mesa y darle mayor visibilidad internacional. "Estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión", señaló Colapinto.
La polémica que había generado el diálogo: qué dijo la FIA sobre los comisarios
El encuentro entre Colapinto y el presidente de la FIA también tuvo como antecedente una situación controvertida ocurrida durante el Gran Premio de Países Bajos. En aquella competencia, el argentino recibió una penalización de pase y siga por adelantar a Yuki Tsunoda bajo banderas amarillas, en los primeros metros de la carrera y después del accidente protagonizado por Max Verstappen.
La sanción tuvo consecuencias deportivas para Franco, pero además significó la pérdida de dos puntos en su superlicencia. El piloto cuestionó el criterio utilizado por los comisarios y el episodio generó un nuevo debate sobre la manera en la que la FIA aplica las penalizaciones durante los Grandes Premios. La situación tampoco fue aislada: Arvid Lindblad recibió una sanción similar después de una maniobra con Pierre Gasly y también sufrió una quita de dos puntos en su superlicencia.
Durante la visita a Buenos Aires, Ben Sulayem también fue consultado por las críticas que surgieron alrededor del trabajo de los comisarios deportivos. El dirigente defendió la importancia de que los oficiales mantengan firmeza a la hora de aplicar las reglas, aunque remarcó la necesidad de que exista consistencia en las decisiones.
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