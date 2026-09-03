Alerta para Franco Colapinto: la FIA aplicó un protocolo extremo por calor en el GP de Monza
El organismo internacional obligará a los equipos a instalar sistemas de refrigeración en los monoplazas. Se pronostican temperaturas sofocantes en la pista durante todo el fin de semana.
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se disputará bajo condiciones climáticas sofocantes y la seguridad física de los pilotos pasó a ser la máxima prioridad. Ante un pronóstico meteorológico que anticipa un índice de calor superior a los 31°C para el domingo, la FIA activó de manera oficial el protocolo de riesgo por altas temperaturas. La medida, enmarcada en el artículo B1.5.10 del reglamento deportivo, encendió las alarmas en todos los boxes de la grilla, incluido el equipo del argentino Franco Colapinto.
La resolución de la dirección de carrera obliga a todas las escuderías a incorporar en sus autos los componentes del sistema de refrigeración. Este mecanismo hace circular líquido frío hacia una prenda ignífuga especial ubicada debajo del buzo del corredor. No obstante, el uso efectivo del chaleco refrigerante quedará a criterio de cada piloto. Aquellos que prefieran no utilizarlo durante la competencia deberán conservar la estructura del sistema instalada en el monoplaza y equiparar la diferencia sumando 0,5 kilos de lastre dentro del cockpit.
Esta normativa cobró un peso determinante tras el caótico Gran Premio de Qatar en 2023, donde varios corredores padecieron cuadros de deshidratación y descompensaciones severas arriba de los coches. A partir de esa experiencia extrema, el organismo rector reguló estas herramientas para mitigar el desgaste físico en trazados donde el clima no da tregua.
Alerta para Franco Colapinto: la FIA aplicó un protocolo extremo por calor en el GP de Monza
El circuito de Monza vivirá tres jornadas al límite. La actividad oficial comenzará el viernes con picos que rozarán los 36°C durante la segunda tanda de entrenamientos libres. El sábado, el calor se mantendrá en torno a los 35°C a la hora de disputar la prueba de clasificación, mientras que la carrera del domingo se pondrá en marcha a las 10 (hora de la Argentina) con una temperatura ambiente cercana a los 33°C.
El otro factor crítico será la temperatura del asfalto, que podría aproximarse a los 60°C en los momentos de mayor radiación solar. Este nivel de radiación afectará de manera directa el rendimiento, la degradación y el comportamiento de los neumáticos durante los tandas largas, lo que obligará a los ingenieros a recalcular las estrategias de paradas en boxes para intentar sobrevivir al ardiente asfalto italiano.
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