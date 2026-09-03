Alerta para Franco Colapinto: la FIA aplicó un protocolo extremo por calor en el GP de Monza

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se disputará bajo condiciones climáticas sofocantes y la seguridad física de los pilotos pasó a ser la máxima prioridad. Ante un pronóstico meteorológico que anticipa un índice de calor superior a los 31°C para el domingo, la FIA activó de manera oficial el protocolo de riesgo por altas temperaturas. La medida, enmarcada en el artículo B1.5.10 del reglamento deportivo, encendió las alarmas en todos los boxes de la grilla, incluido el equipo del argentino Franco Colapinto.