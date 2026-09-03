El insólito blooper que protagonizó Franco Colapinto con el Rayo McQueen en Monza

La reacción de Alpine al blooper de Colapinto

La escena, sin embargo, no pasó desapercibida para la escudería. Alpine registró el momento en video y decidió compartirlo posteriormente a través de sus redes sociales, aprovechando el costado humorístico de lo ocurrido durante la llegada del piloto al circuito. La escudería francesa acompañó las imágenes con una frase que resumió perfectamente la situación: "La mejor manera de empezar el Media Day".

El episodio rápidamente se convirtió en una de las escenas más particulares de la llegada de Colapinto a Monza. El argentino suele generar una importante repercusión entre los fanáticos de la F1 y, esta vez, volvió a hacerlo gracias a una situación completamente alejada de la competencia deportiva.

El encuentro con el Rayo McQueen también tuvo un componente especial porque el personaje de Cars estará relacionado con la actividad del fin de semana en Monza, aunque no se trata de una participación oficial dentro de la competencia de Fórmula 1.

¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 6 de septiembre