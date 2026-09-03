El insólito blooper que protagonizó Franco Colapinto con el Rayo McQueen en Monza
El piloto argentino tuvo un curioso encuentro con la réplica del personaje de Cars en el circuito italiano y terminó protagonizando una escena que se hizo viral.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista antes de una nueva fecha de la Fórmula 1, aunque esta vez no fue por una maniobra en pista ni por una declaración relacionada con Alpine. El piloto argentino tuvo un particular encuentro con una réplica del Rayo McQueen en su llegada al circuito de Monza y terminó protagonizando un divertido blooper que rápidamente se convirtió en contenido para las redes sociales de la escudería francesa.
El argentino llegó al autódromo italiano para cumplir con las actividades correspondientes al Media Day previo al Gran Premio de Italia. Como suele ocurrir cada vez que aparece en el paddock, su presencia no pasó inadvertida y en esta oportunidad quedó involucrado en una escena inesperada. Al ingresar al circuito de Monza, se encontró con una réplica del reconocido personaje de Cars.
El vehículo fue presentado durante este fin de semana en Italia y llamó inmediatamente la atención del corredor. El interés de Franco por el particular auto fue evidente y, al advertirlo, lo invitaron a acercarse para observarlo de cerca. El argentino aceptó rápidamente y comenzó a recorrer el vehículo para mirar sus detalles. La escena, que inicialmente parecía ser simplemente una anécdota curiosa durante la previa de la actividad oficial, terminó teniendo un desenlace inesperado.
El accidente de Franco Colapinto al conocer al Rayo McQueen
Colapinto llevaba su tradicional mate y también tenía el termo en la mano, pero en medio de la inspección del Rayo McQueen ocurrió un pequeño accidente. Mientras se inclinaba para observar con mayor detenimiento el vehículo, no advirtió que el termo estaba abierto. Como consecuencia, parte del agua caliente terminó derramándose durante el movimiento.
El piloto argentino terminó mojando al Rayo McQueen y también su propia mano derecha. El curioso episodio interrumpió por unos instantes el encuentro y generó una situación tan inesperada como divertida. Lejos de darle demasiada importancia al accidente, continuó con su recorrido hacia el box. Después del blooper, el argentino se levantó y siguió su camino como si nada hubiera ocurrido.
La reacción de Alpine al blooper de Colapinto
La escena, sin embargo, no pasó desapercibida para la escudería. Alpine registró el momento en video y decidió compartirlo posteriormente a través de sus redes sociales, aprovechando el costado humorístico de lo ocurrido durante la llegada del piloto al circuito. La escudería francesa acompañó las imágenes con una frase que resumió perfectamente la situación: "La mejor manera de empezar el Media Day".
El episodio rápidamente se convirtió en una de las escenas más particulares de la llegada de Colapinto a Monza. El argentino suele generar una importante repercusión entre los fanáticos de la F1 y, esta vez, volvió a hacerlo gracias a una situación completamente alejada de la competencia deportiva.
El encuentro con el Rayo McQueen también tuvo un componente especial porque el personaje de Cars estará relacionado con la actividad del fin de semana en Monza, aunque no se trata de una participación oficial dentro de la competencia de Fórmula 1.
¿Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de Italia?
Viernes 4 de septiembre
- Práctica libre 1: 7.30
- Práctica libre 2: 11.00
Sábado 5 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
- Carrera a 53 vueltas: 10.00
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