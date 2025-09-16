La mejora de Alpine para Azerbaiyán: el ajuste técnico que puede ayudar a Colapinto
La escudería francesa introdujo una modificación en los frenos traseros del A525, un cambio económico y efectivo que apunta a mejorar el rendimiento.
Aunque Alpine ya concentra gran parte de sus recursos en el nuevo reglamento de 2026, la escudería no descuida el presente y busca soluciones rápidas para competir de mejor manera en lo que queda de la actual temporada. Para el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly recibirán una actualización técnica que podría ayudar a mejorar su rendimiento, especialmente en un circuito tan exigente como el de Bakú.
Según el medio especializado The Race, el equipo encontró un modo de optimizar el rendimiento de los frenos traseros del A525, una modificación que también incide en el comportamiento aerodinámico del auto, el funcionamiento del fondo plano y la gestión de la temperatura de los neumáticos. El desarrollo fue calificado como “rápido y barato”, ya que se trata de una pieza pequeña, fácil de implementar y de bajo costo en comparación con otras innovaciones de mayor complejidad.
David Sánchez, director técnico de Alpine, explicó que se trata de un panel en el conducto de freno trasero que no requiere demasiadas horas de diseño ni uso de túnel de viento, lo que permite aplicarlo sin comprometer el presupuesto del equipo. En un contexto donde la escudería busca ahorrar recursos para enfocarse en el futuro reglamento, esta solución es vista como un paso intermedio para mejorar la competitividad sin grandes inversiones.
Este tipo de estrategias no es exclusivo. Otras escuderías, como Sauber, también han optado por modificaciones similares, aplicando pequeñas aletas o apéndices en zonas específicas para lograr mejoras puntuales. En un campeonato dominado por Red Bull, Ferrari y McLaren, los equipos del fondo de la parrilla intentan encontrar estas “ventajas marginales” para acercarse a los puestos de puntos.
Para Colapinto, cualquier mejora es bienvenida. El piloto argentino sabe que su rendimiento depende en gran parte de la confiabilidad del auto, y esta innovación puede ser determinante en Bakú, donde las frenadas bruscas y el sobrecalentamiento de los neumáticos suelen ser factores decisivos.
Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario