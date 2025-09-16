La mejora de Alpine para Azerbaiyán: el ajuste técnico que puede ayudar a Colapinto

Para Colapinto, cualquier mejora es bienvenida. El piloto argentino sabe que su rendimiento depende en gran parte de la confiabilidad del auto, y esta innovación puede ser determinante en Bakú, donde las frenadas bruscas y el sobrecalentamiento de los neumáticos suelen ser factores decisivos.

Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

3- GP de España : llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar