Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Aun así, logró destacarse en circuitos como Zandvoort, donde consiguió su mejor posición del año con un duodécimo puesto. La expectativa en la afición argentina es alta.

Colapinto no solo representa una nueva generación en la F1, sino también la ilusión de ver otra vez a un compatriota consolidado en la élite del automovilismo mundial. Bakú le trae recuerdos felices, y este fin de semana tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo especial en su carrera.

colapinto (1)

Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

12- GP de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 8.00

: domingo 21 de septiembre a las 8.00 13- GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9.00

: domingo 5 de octubre a las 9.00 14- Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14.00

: sábado 18 de octubre a las 14.00 15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Así está el campeonato de Pilotos de la F1:

Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos Lando Norris (McLaren): 293 puntos Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos George Russell (Mercedes): 194 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos Alexander Albon (Williams): 70 puntos Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos Esteban Ocon (Haas): 28 puntos Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos Oliver Bearman (Haas): 16 puntos Carlos Sainz (Williams): 16 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Así está el campeonato de Constructores de la F1

McLaren: 617 puntos Ferrari: 280 puntos Mercedes: 260 puntos Red Bull: 239 puntos Williams: 86 puntos Aston Martin: 62 puntos Racing Bulls: 61 puntos Sauber: 55 puntos Haas: 44 puntos Alpine: 20 puntos