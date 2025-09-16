Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto argentino regresa al circuito donde consiguió sus primeros puntos en la F1 con la ilusión de repetir una actuación histórica.
Franco Colapinto tendrá este fin de semana una cita especial en su corta pero intensa trayectoria dentro de la Fórmula 1. El joven oriundo de Pilar volverá al Gran Premio de Azerbaiyán, la misma pista callejera en la que en 2024 alcanzó sus primeros puntos en la Máxima, con un octavo puesto que marcó un hito personal y también para el automovilismo argentino.
Ahora, bajo los colores de Alpine y en lo que será su duodécima participación en la categoría, intentará mejorar la imagen que dejó en Monza, donde finalizó en el puesto 17 en una carrera muy complicada para la escudería. Este se disputará en el circuito urbano de Bakú, uno de los más desafiantes y veloces del calendario, con largas rectas, 20 curvas y una extensión de seis kilómetros.
Para Colapinto será una prueba clave, no solo por el recuerdo positivo del año pasado, sino porque Alpine atraviesa un momento delicado en el campeonato de Constructores. El A525, monoplaza con el que compite, mostró altibajos y carece de la competitividad necesaria frente a los equipos de vanguardia.
Sin embargo, el argentino confía en poder aprovechar al máximo sus cualidades en un trazado que se adapta a su estilo agresivo de manejo. Su temporada ha tenido altibajos: desde aquel debut con Williams en el que sorprendió con puntos en Bakú, hasta varias carreras con resultados irregulares, donde sufrió problemas mecánicos y estratégicos.
Aun así, logró destacarse en circuitos como Zandvoort, donde consiguió su mejor posición del año con un duodécimo puesto. La expectativa en la afición argentina es alta.
Colapinto no solo representa una nueva generación en la F1, sino también la ilusión de ver otra vez a un compatriota consolidado en la élite del automovilismo mundial. Bakú le trae recuerdos felices, y este fin de semana tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo especial en su carrera.
Franco Colapinto vuelve a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
Así está el campeonato de Pilotos de la F1:
- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
- Lando Norris (McLaren): 293 puntos
- Max Verstappen (Red Bull): 230 puntos
- George Russell (Mercedes): 194 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari): 163 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 117 puntos
- Alexander Albon (Williams): 70 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 66 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 38 puntos
- Nico Hülkenberg (Sauber): 37 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos
- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls): 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 18 puntos
- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos
- Carlos Sainz (Williams): 16 puntos
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 12 puntos
- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
- Jack Doohan (Alpine)*: 0 puntos
*Fue reemplazado después de seis carreras
Así está el campeonato de Constructores de la F1
- McLaren: 617 puntos
- Ferrari: 280 puntos
- Mercedes: 260 puntos
- Red Bull: 239 puntos
- Williams: 86 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Racing Bulls: 61 puntos
- Sauber: 55 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
