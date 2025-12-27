¿De qué jugador se trata? Debutó en Boca con Bianchi, jugó en Israel e Irak y hoy atiende una panadería
Campeón de América y el mundo con el elenco de La Ribera, colgó los botines para emprender un nuevo rumbo en su vida. Conocé todos los detalles en la nota.
Víctor Ormazábal fue pieza esencial en una de las etapas más doradas de Boca, formando parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores e Intercontinental en 2003 y la Copa Sudamericana un año más tarde.
Sin embargo, su carrera tomó un rumbo impensado tras el retiro, ya que se metió de llenó en el mundo de los negocios y dejó atrás las conquistas durante su trayectoria. En la actualidad, trabaja en una panadería de San Isidro.
Víctor Ormazábal y su paso por el fútbol
Ormazábal dio sus primeros pasos en Boca, donde formó parte de uno de los ciclos más exitosos del club, sumando títulos internacionales. Tras su paso por el club de la Ribera, continuó su carrera en el exterior.
Su primera experiencia internacional fue en Israel, defendiendo la camiseta del Maccabi Haifa, aunque luego se trasladó a España para jugar en distintos equipos del ascenso, acumulando minutos y ganando experiencia en el viejo continente.
En el tramo final de su carrera, tuvo un breve regreso al fútbol argentino antes de volver a emigrar. Vietnam fue el último destino de un largo recorrido, con el que puso fin a su etapa como futbolista profesional luego de haber jugado en varios países y alzado diferentes títulos.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol, Ormazábal se volcó por completo al negocio familiar que había pensado durante años. Se sumó a la “La Nueva Reina”, una panadería ubicada en San Isidro. Este giro rotundo no solo le permitió ganar tranquilidad luego de una extensa trayectoria, sino que también le posibilita estar cerca de sus seres queridos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario