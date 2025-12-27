¿De qué jugador se trata? Debutó en Boca con Bianchi, jugó en Israel e Irak y hoy atiende una panadería

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol, Ormazábal se volcó por completo al negocio familiar que había pensado durante años. Se sumó a la “La Nueva Reina”, una panadería ubicada en San Isidro. Este giro rotundo no solo le permitió ganar tranquilidad luego de una extensa trayectoria, sino que también le posibilita estar cerca de sus seres queridos.