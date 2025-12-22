No es Boca: Franco Colapinto cerró el 2025 con la camiseta de un club argentino y sorprendió a todos

El piloto volvió al país para compartir el cierre de año con su familia y amigos, sin descuidar el trabajo físico de cara a lo que viene. Lejos del descanso total, el joven continuó entrenándose durante los días previos a la Navidad. En las últimas horas, se difundió un video en el que se lo ve realizando ejercicios físicos en el gimnasio La Palmera. “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer”, expresó Colapinto en la grabación, que fue publicada en las redes oficiales del Club Atlético Pilar.