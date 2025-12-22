No es Boca: Franco Colapinto cerró el 2025 con la camiseta de un club argentino y sorprendió a todos
El piloto apareció en un video con la camiseta del Club Atlético Pilar, en medio de un entrenamiento de fin de año tras su primera temporada en la Fórmula 1.
Luego de una exigente primera temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto regresó a la Argentina para pasar las fiestas y continuar con su preparación física. En ese contexto, el piloto de Alpine sorprendió al posar con la camiseta de un club argentino en un video que se viralizó en redes sociales.
El piloto volvió al país para compartir el cierre de año con su familia y amigos, sin descuidar el trabajo físico de cara a lo que viene. Lejos del descanso total, el joven continuó entrenándose durante los días previos a la Navidad. En las últimas horas, se difundió un video en el que se lo ve realizando ejercicios físicos en el gimnasio La Palmera. “Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer”, expresó Colapinto en la grabación, que fue publicada en las redes oficiales del Club Atlético Pilar.
La camiseta con la que Franco Colapinto despidió el año
Durante el video, el piloto argentino posó con la camiseta del Club Atlético Pilar, institución con la que mantiene un vínculo habitual en los últimos años. Sobre el cierre, dejó un mensaje para los hinchas del club: “Felices fiestas a todos y aguante el Rancho”.
Desde la entidad pilarense destacaron su visita y lo reflejaron en sus redes sociales. “Franco pasó por nuestro gimnasio La Palmera como todos los años. Les desea una felices fiestas a toda la comunidad”, publicaron en Instagram.
El Club Atlético Pilar cuenta con varias disciplinas deportivas y Colapinto lució la camiseta del equipo de fútbol, que actualmente compite en el Torneo Promocional Amateur, certamen que otorga plazas para la Primera C. De esta manera, el piloto cerró el 2025 con un guiño al fútbol local y lejos de los colores de Boca, club del que suele ser identificado.
