Respira Colapinto: el fallo de la FIA que fortalece el proyecto de Alpine rumbo a 2026
El organismo rector avaló la interpretación técnica que beneficia a Mercedes y, por arrastre, al equipo del argentino, en medio de una disputa reglamentaria que ya sacude a la Fórmula 1.
La Fórmula 1 aún no estrenó el reglamento técnico que regirá desde 2026, pero las tensiones ya están instaladas en los escritorios y laboratorios de las principales fábricas. En ese escenario, Alpine recibió una noticia clave en plena Navidad: la FIA tomó una decisión que respalda la interpretación del reglamento utilizada por Mercedes en el desarrollo de su nueva unidad de potencia, el mismo motor que impulsará al equipo donde corre Franco Colapinto.
El fallo fue leído internamente como un primer triunfo estratégico en una batalla que recién comienza. El eje de la polémica gira en torno a la relación de compresión de los motores y su comportamiento cuando alcanzan altas temperaturas en pista.
Según las quejas elevadas por otros fabricantes, algunos diseños permitirían superar los límites establecidos una vez que el propulsor entra en régimen, aun cuando en las mediciones a temperatura ambiente todo parezca ajustarse a la normativa. Esa zona gris del reglamento encendió alarmas y forzó a la FIA a pronunciarse antes de que el conflicto escale.
De acuerdo a lo informado por Motorsport Italia, la respuesta del ente rector fue contundente. Las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor“. Esa interpretación despejó el camino para Mercedes y Red Bull Powertrains, señalados como los equipos que mejor entendieron el espíritu de la norma.
Sin embargo, no dejó conformes a todos, especialmente a quienes se aferran al artículo 1.5 del reglamento técnico, que exige que los autos cumplan la normativa en todo momento del evento. El sitio The Race profundizó en el análisis y explicó que, en condiciones reales de funcionamiento, esa relación de compresión podría escalar hasta 18:1 gracias a componentes diseñados para expandirse con el calor.
“Los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”. En un contexto tan ajustado, incluso una mejora cercana a los 10 caballos puede resultar decisiva.
La comparación con otros debates recientes no tardó en aparecer. Motorsport trazó un paralelismo con el funcionamiento del DRS y las alas flexibles, a través de una explicación de Franco Nugnes: “Es el mismo concepto que el de las alas flexibles: no se mueven bajo cargas de prueba estáticas, sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica”. Esa analogía ayudó a entender por qué la FIA optó por validar el desarrollo sin exigir cambios inmediatos.
La controversia se amplificó cuando Honda, Ferrari y Audi elevaron una consulta formal para aclarar el alcance de la norma. El trasfondo es estratégico: Mercedes proveerá motores a McLaren, Williams y Alpine, mientras que Red Bull hará lo propio con Racing Bulls. Si la brecha de rendimiento se confirma, los fabricantes que queden rezagados podrán acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) como mecanismo de compensación.
Para Alpine y Colapinto, la resolución representa un espaldarazo clave. Los rumores dentro del paddock señalan al nuevo motor Mercedes como el más avanzado hasta el momento, y cualquier objeción de la FIA hubiera significado un golpe serio en plena etapa de diseño. El organismo, además, aclaró que siempre estuvo al tanto de este detalle técnico y que nunca lo consideró ilegal.
Mientras la llamada “carrera armamentística” se intensifica, con movimientos constantes de ingenieros y sospechas de filtraciones, las pruebas de pretemporada en Bahréin y la primera ventana de ADUO, prevista para Miami, aparecen como hitos decisivos. Allí comenzará a verse si esta ventaja reglamentaria se traduce en resultados reales. Por ahora, Alpine celebra: el camino hacia 2026 arrancó con una señal positiva que alimenta la ilusión de dar un salto competitivo.
