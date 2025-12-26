Respira Colapinto: el fallo de la FIA que fortalece el proyecto de Alpine rumbo a 2026

“Los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”. En un contexto tan ajustado, incluso una mejora cercana a los 10 caballos puede resultar decisiva.

La comparación con otros debates recientes no tardó en aparecer. Motorsport trazó un paralelismo con el funcionamiento del DRS y las alas flexibles, a través de una explicación de Franco Nugnes: “Es el mismo concepto que el de las alas flexibles: no se mueven bajo cargas de prueba estáticas, sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica”. Esa analogía ayudó a entender por qué la FIA optó por validar el desarrollo sin exigir cambios inmediatos.

La controversia se amplificó cuando Honda, Ferrari y Audi elevaron una consulta formal para aclarar el alcance de la norma. El trasfondo es estratégico: Mercedes proveerá motores a McLaren, Williams y Alpine, mientras que Red Bull hará lo propio con Racing Bulls. Si la brecha de rendimiento se confirma, los fabricantes que queden rezagados podrán acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) como mecanismo de compensación.

Para Alpine y Colapinto, la resolución representa un espaldarazo clave. Los rumores dentro del paddock señalan al nuevo motor Mercedes como el más avanzado hasta el momento, y cualquier objeción de la FIA hubiera significado un golpe serio en plena etapa de diseño. El organismo, además, aclaró que siempre estuvo al tanto de este detalle técnico y que nunca lo consideró ilegal.

Mientras la llamada “carrera armamentística” se intensifica, con movimientos constantes de ingenieros y sospechas de filtraciones, las pruebas de pretemporada en Bahréin y la primera ventana de ADUO, prevista para Miami, aparecen como hitos decisivos. Allí comenzará a verse si esta ventaja reglamentaria se traduce en resultados reales. Por ahora, Alpine celebra: el camino hacia 2026 arrancó con una señal positiva que alimenta la ilusión de dar un salto competitivo.