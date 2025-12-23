Secret Santa en la Fórmula 1: qué regaló y qué recibió Franco Colapinto este año

Uno de los primeros casos que salió a la luz fue el de Franco Colapinto, que volvió a captar la atención de las redes sociales por partida doble: tanto por lo que recibió como por lo que regaló. El piloto argentino fue sorprendido por Yuki Tsunoda, quien le hizo un regalo tan simple como simbólico: un Funko Pop personalizado del japonés. El gesto, cargado de humor y cariño, no tardó en viralizarse entre los fanáticos, que celebraron la buena relación entre ambos. “Para que no me olvide”, fue la frase que acompañó el obsequio y que terminó de sellar el momento.