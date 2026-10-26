Briatore explicó por qué Colapinto abandonó en Austin: cuál es el objetivo para México

Pese a ese inconveniente, destacó su actuación y valoró que pudiera completar la carrera en zona de puntos. “Dado que también perdió carga aerodinámica debido a daños en el fondo plano tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al puntuar (consiguió un punto) y quedar solo una posición por detrás del coche de Racing Bulls mejor clasificado”, señaló.

El resultado permitió que Alpine volviera a sumar después de tres Grandes Premios sin conseguir puntos. Sin embargo, la escudería francesa continúa por detrás de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores: acumula 69 unidades, frente a las 102 de su rival.

El objetivo de Alpine para el Gran Premio de México

Con cinco fechas todavía por disputarse en la temporada, el equipo ya apunta al próximo desafío, que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Briatore remarcó que Alpine necesita mejorar su rendimiento y recuperar regularidad para cerrar el campeonato con mejores resultados. “Nos dirigimos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y puntuar con ambos monoplazas, lo cual sigue siendo la meta en cada carrera hasta el final de la temporada”, concluyó.