Briatore explicó por qué Colapinto abandonó en Austin: cuál es el objetivo para México
El asesor ejecutivo de la escudería francesa habló sobre los daños que obligaron al argentino a retirarse del Gran Premio de Estados Unidos.
Flavio Briatore se refirió al abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y explicó que los daños sufridos por el Alpine del argentino fueron determinantes para que no pudiera completar la carrera en Austin.
El piloto de Pilar debió retirarse en la vuelta 36, después de protagonizar un incidente con Arvid Lindblad, representante de Racing Bulls. El contacto afectó su monoplaza y llevó al equipo a tomar la decisión de sacarlo de la pista.
“No fue precisamente el fin de semana ni el resultado que esperábamos. Creo que, últimamente, la suerte no ha estado de nuestro lado”, expresó Briatore al analizar el desempeño en Estados Unidos.
Luego, el dirigente detalló las consecuencias de los incidentes que involucraron a sus dos pilotos: “Ambos coches sufrieron daños durante la carrera; en el caso de Franco, fueron lo suficientemente graves como para impedirle terminar”.
Briatore valoró el punto de Gasly en el GP de Estados Unidos
Mientras Colapinto quedó fuera de competencia, Pierre Gasly logró finalizar entre los diez primeros y sumó una unidad para Alpine. El francés también había sufrido daños en el piso de su auto después de un incidente con un Haas.
Pese a ese inconveniente, destacó su actuación y valoró que pudiera completar la carrera en zona de puntos. “Dado que también perdió carga aerodinámica debido a daños en el fondo plano tras el incidente con el Haas, hizo un buen trabajo al puntuar (consiguió un punto) y quedar solo una posición por detrás del coche de Racing Bulls mejor clasificado”, señaló.
El resultado permitió que Alpine volviera a sumar después de tres Grandes Premios sin conseguir puntos. Sin embargo, la escudería francesa continúa por detrás de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores: acumula 69 unidades, frente a las 102 de su rival.
El objetivo de Alpine para el Gran Premio de México
Con cinco fechas todavía por disputarse en la temporada, el equipo ya apunta al próximo desafío, que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Briatore remarcó que Alpine necesita mejorar su rendimiento y recuperar regularidad para cerrar el campeonato con mejores resultados. “Nos dirigimos a Ciudad de México con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento y puntuar con ambos monoplazas, lo cual sigue siendo la meta en cada carrera hasta el final de la temporada”, concluyó.
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