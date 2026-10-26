Qué dijo Lindblad sobre el toque con Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Pese a sus críticas, también destacó que se sintió más cómodo con el auto que en otras carreras de la temporada y describió la prueba en Austin como una de las más entretenidas del año.

¿Qué dijo Lindblad sobre el toque con Colapinto?

El británico también dio su versión del contacto que terminó con el trompo del argentino y los daños en el Alpine. En su relato, responsabilizó a Colapinto por intentar sostener su posición cuando se produjo la maniobra. "Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", sostuvo.

El incidente ocurrió cuando Gasly salía de boxes y quedó involucrado en la situación entre ambos pilotos. Después del contacto, Colapinto continuó en pista durante algunas vueltas, pero los daños en su monoplaza fueron demasiado importantes y Alpine decidió retirarlo de la carrera.

La explicación de Colapinto tras abandonar en Austin

El argentino también había hablado sobre el episodio y detallado las consecuencias que tuvo el choque en su auto. "Me toqué con Lindblad y se rompió mucho toda la parte derecha del auto. Dimos un par de vueltas para ver si se podía, pero perdí muchos puntos de carga", explicó.

Colapinto describió el Gran Premio como una carrera complicada, marcada por la penalización que arrastraba desde antes de la largada y por los daños que terminaron frustrando sus posibilidades de completar la prueba. "Una carrera dura, difícil, con muchos daños al final... Fue un fin de semana duro, con la penalización obviamente que iba a ser más complicado, pero un poco triste por la carrera de hoy", concluyó.