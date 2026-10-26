Qué dijo Lindblad sobre el toque con Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos
El piloto de Racing Bulls responsabilizó al argentino por el incidente en el GP de Estados Unidos y aseguró que la estrategia de Alpine lo perjudicó.
Arvid Lindblad cuestionó a Franco Colapinto después del incidente que protagonizaron en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El británico de Racing Bulls terminó 12° en Austin y sostuvo que el argentino lo demoró por una estrategia de Alpine destinada a proteger la posición de Pierre Gasly.
El toque se produjo en la primera curva del Circuito de las Américas y provocó daños importantes en el monoplaza del piloto argentino, quien debió abandonar algunas vueltas más tarde. Tras la carrera, Lindblad no ocultó su malestar y explicó cuánto lo afectó la situación.
El británico contó que había ingresado temprano a boxes para colocar neumáticos medios y que, con esa estrategia, buscaba ganar posiciones mediante un undercut sobre Gasly. Según su interpretación, Alpine detectó el peligro y le pidió a Colapinto que retrasara su avance.
Lindblad acusó a Alpine de pedirle a Colapinto que lo frenara
"Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre. Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta", afirmó Lindblad.
El piloto de Racing Bulls consideró que esa demora tuvo consecuencias para el resto de su competencia, ya que condicionó el rendimiento de sus neumáticos y terminó influyendo en la estrategia que debió adoptar. "Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy", agregó.
Pese a sus críticas, también destacó que se sintió más cómodo con el auto que en otras carreras de la temporada y describió la prueba en Austin como una de las más entretenidas del año.
¿Qué dijo Lindblad sobre el toque con Colapinto?
El británico también dio su versión del contacto que terminó con el trompo del argentino y los daños en el Alpine. En su relato, responsabilizó a Colapinto por intentar sostener su posición cuando se produjo la maniobra. "Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo", sostuvo.
El incidente ocurrió cuando Gasly salía de boxes y quedó involucrado en la situación entre ambos pilotos. Después del contacto, Colapinto continuó en pista durante algunas vueltas, pero los daños en su monoplaza fueron demasiado importantes y Alpine decidió retirarlo de la carrera.
La explicación de Colapinto tras abandonar en Austin
El argentino también había hablado sobre el episodio y detallado las consecuencias que tuvo el choque en su auto. "Me toqué con Lindblad y se rompió mucho toda la parte derecha del auto. Dimos un par de vueltas para ver si se podía, pero perdí muchos puntos de carga", explicó.
Colapinto describió el Gran Premio como una carrera complicada, marcada por la penalización que arrastraba desde antes de la largada y por los daños que terminaron frustrando sus posibilidades de completar la prueba. "Una carrera dura, difícil, con muchos daños al final... Fue un fin de semana duro, con la penalización obviamente que iba a ser más complicado, pero un poco triste por la carrera de hoy", concluyó.
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