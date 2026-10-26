La respuesta de Colapinto a las polémicas declaraciones de Jeremy Clarkson contra Argentina
El piloto argentino se refirió a los comentarios del periodista británico, que se burló de su nacionalidad y de la sanción que recibió en el GP de Estados Unidos.
Franco Colapinto intentó ponerle paños fríos a la polémica que protagonizó involuntariamente durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Después de las declaraciones de Jeremy Clarkson, quien realizó comentarios ofensivos sobre el piloto argentino y su nacionalidad, el corredor de Alpine pidió bajar la tensión y aclaró que el episodio no estaba relacionado con su equipo.
La controversia se desató en Austin, donde Colapinto terminó el fin de semana con un abandono en la carrera. Además del complicado resultado deportivo, el argentino quedó en el centro de una discusión que involucró al reconocido conductor británico, invitado al evento por la escudería francesa.
¿Qué dijo Colapinto sobre Jeremy Clarkson?
Al ser consultado por los dichos del periodista, el piloto buscó separar a Alpine del conflicto y explicó que las declaraciones habían sido realizadas a título personal. "Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo", expresó ante los medios.
El argentino también intentó restarle gravedad a los comentarios de Clarkson, aunque reconoció que no había seguido en detalle sus declaraciones. "Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell-Walter) publicó algo en las redes sociales", explicó.
El representante del piloto, Jamie Campbell-Walter, había publicado un mensaje contundente contra el británico, mientras que Alpine también emitió un comunicado en medio de la repercusión. Colapinto, por su parte, pidió concentrarse en el trabajo y evitar que la discusión siguiera creciendo.
"Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo", agregó.
La polémica frase de Clarkson sobre la nacionalidad de Colapinto
El conflicto comenzó durante una entrevista con Sky Sports F1, cuando Clarkson habló sobre las posibilidades de Alpine en el circuito de Austin y se refirió a la penalización de diez posiciones que recibió el argentino para la carrera. "Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí", lanzó el exconductor de Top Gear.
La frase aludió a la controvertida visita que realizó a la Argentina en 2014, cuando viajó a la Patagonia para grabar un especial del programa automovilístico. En aquella ocasión, el Porsche que conducía tenía la patente H982 FKL, que numerosos argentinos interpretaron como una referencia a la guerra de Malvinas de 1982.
El episodio provocó protestas en Tierra del Fuego y obligó al equipo de producción a abandonar la zona rumbo a Chile, en medio de incidentes. En aquel momento, la BBC sostuvo que la matrícula no había sido seleccionada deliberadamente. Doce años después, Clarkson recuperó aquel antecedente para hacer una broma sobre Colapinto, que no tuvo ninguna relación con lo ocurrido.
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