La respuesta de Colapinto a las polémicas declaraciones de Jeremy Clarkson contra Argentina

"Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo", agregó.

El equipo Alpine y Sky Sports invitaron a Jeremy Clarkson a comentar el Grand Prix de USA.El ex conductor de Top Gear celebró la penalización de Franco Colapinto “por ser argentino”.Clarkson acumula 12 años de odio contra la Argentina por esta burla sobre la Guerra de Malvinas que le salió mal: https://t.co/9m4gF0XiWi — Autoblog Argentina (@autoblogar) October 24, 2026

La polémica frase de Clarkson sobre la nacionalidad de Colapinto

El conflicto comenzó durante una entrevista con Sky Sports F1, cuando Clarkson habló sobre las posibilidades de Alpine en el circuito de Austin y se refirió a la penalización de diez posiciones que recibió el argentino para la carrera. "Franco tiene una penalización en la grilla por ser argentino. Probablemente. Bueno, yo le daría una por eso. Pero, en fin, eso es solo por lo que pasó cuando fuimos allí", lanzó el exconductor de Top Gear.

La frase aludió a la controvertida visita que realizó a la Argentina en 2014, cuando viajó a la Patagonia para grabar un especial del programa automovilístico. En aquella ocasión, el Porsche que conducía tenía la patente H982 FKL, que numerosos argentinos interpretaron como una referencia a la guerra de Malvinas de 1982.

El episodio provocó protestas en Tierra del Fuego y obligó al equipo de producción a abandonar la zona rumbo a Chile, en medio de incidentes. En aquel momento, la BBC sostuvo que la matrícula no había sido seleccionada deliberadamente. Doce años después, Clarkson recuperó aquel antecedente para hacer una broma sobre Colapinto, que no tuvo ninguna relación con lo ocurrido.