No lo mostró la TV oficial: la maniobra que terminó con el abandono de Colapinto en Austin
Una grabación difundida después del GP de Estados Unidos permitió reconstruir el contacto con Arvid Lindblad que hizo trompear al argentino.
Franco Colapinto vivió otro domingo frustrante en la Fórmula 1. El piloto argentino abandonó el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, después de un incidente con Arvid Lindblad, de Racing Bulls. Una cámara que se difundió tras la carrera permitió ver con mayor claridad cómo se produjo el contacto que condicionó el resto de su participación.
El episodio ocurrió en una disputa en pista que también involucró a Pierre Gasly, compañero en Alpine. El roce provocó un trompo del argentino y daños importantes en su monoplaza, que finalmente tuvo que abandonar por indicación de su escudería. La maniobra se produjo alrededor de la vuelta 26, cuando el corredor oriundo de Pilar todavía no había realizado su parada en boxes y defendía su posición ante Lindblad, que contaba con neumáticos nuevos.
El video que mostró el toque entre Colapinto y Lindblad
Poco después, el argentino se encontró con Gasly, que acababa de salir de los pits. Al llegar a la primera curva, los tres autos quedaron en una situación comprometida: el francés tomó el sector interno, Colapinto avanzó por el medio y Lindblad intentó pasar por el exterior.
En ese momento se produjo el contacto entre el Alpine y el Racing Bulls. El choque hizo que el auto de Colapinto trompeara y quedara momentáneamente detenido en sentido contrario a la marcha. Cuando consiguió retomar el recorrido, había perdido posiciones frente a Lindblad y Esteban Ocon, de Haas.
Las primeras imágenes disponibles no permitían reconstruir por completo la secuencia. Sin embargo, el video difundido por ESPN después de la competencia mostró el toque entre ambos monoplazas y aportó claridad sobre el incidente.
Los daños en el Alpine que obligaron a abandonar
Aunque Colapinto logró continuar, el contacto dejó consecuencias importantes en su A526. El argentino sufrió daños en el deflector lateral, una pieza aerodinámica que afectó el rendimiento del vehículo. Según la información difundida tras la carrera, la rotura habría provocado una pérdida de entre 15 y 20 puntos de carga aerodinámica.
El auto quedó comprometido en su comportamiento y perdió eficiencia, lo que complicó aún más la posibilidad de mantenerse competitivo. Cinco vueltas después del incidente, ingresó a boxes para cambiar los neumáticos duros por los blandos. Sin embargo, el problema persistió y, seis giros más tarde, recibió la orden de Alpine de retirarse.
La escudería optó por evitar que el daño empeorara y que eventuales piezas desprendidas quedaran sobre la pista, con el riesgo que eso podía representar para los demás pilotos. Cuando se produjo el abandono, todavía faltaban 18 vueltas para la bandera a cuadros. Al llegar al garaje, bajó del monoplaza y caminó hacia el sector interno de los boxes sin quitarse el casco.
La explicación de Colapinto tras otro domingo complicado
Después de la carrera, el piloto argentino explicó lo sucedido y reconoció que los daños condicionaron su rendimiento. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto”, señaló. También se refirió a las dificultades que había enfrentado durante el fin de semana, marcado por una penalización de diez puestos en la grilla debido al cambio de la unidad de control electrónica.
“Triste por la carrera de hoy”, expresó. Y agregó que había sido complicado encontrar una alternativa estratégica: el tráfico y la imposibilidad de superar a los Williams perjudicaron su ritmo, mientras que el aire sucio contribuyó al recalentamiento de los neumáticos.
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