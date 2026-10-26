No lo mostró la TV oficial: la maniobra que terminó con el abandono de Colapinto en Austin

Los daños en el Alpine que obligaron a abandonar

Aunque Colapinto logró continuar, el contacto dejó consecuencias importantes en su A526. El argentino sufrió daños en el deflector lateral, una pieza aerodinámica que afectó el rendimiento del vehículo. Según la información difundida tras la carrera, la rotura habría provocado una pérdida de entre 15 y 20 puntos de carga aerodinámica.

El auto quedó comprometido en su comportamiento y perdió eficiencia, lo que complicó aún más la posibilidad de mantenerse competitivo. Cinco vueltas después del incidente, ingresó a boxes para cambiar los neumáticos duros por los blandos. Sin embargo, el problema persistió y, seis giros más tarde, recibió la orden de Alpine de retirarse.

La escudería optó por evitar que el daño empeorara y que eventuales piezas desprendidas quedaran sobre la pista, con el riesgo que eso podía representar para los demás pilotos. Cuando se produjo el abandono, todavía faltaban 18 vueltas para la bandera a cuadros. Al llegar al garaje, bajó del monoplaza y caminó hacia el sector interno de los boxes sin quitarse el casco.

La explicación de Colapinto tras otro domingo complicado

Después de la carrera, el piloto argentino explicó lo sucedido y reconoció que los daños condicionaron su rendimiento. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Lindblad) y se dañó mucho el auto”, señaló. También se refirió a las dificultades que había enfrentado durante el fin de semana, marcado por una penalización de diez puestos en la grilla debido al cambio de la unidad de control electrónica.

“Triste por la carrera de hoy”, expresó. Y agregó que había sido complicado encontrar una alternativa estratégica: el tráfico y la imposibilidad de superar a los Williams perjudicaron su ritmo, mientras que el aire sucio contribuyó al recalentamiento de los neumáticos.