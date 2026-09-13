Franco Colapinto se prepara para el GP de España: "Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante"

En ese sentido, señaló que otros equipos habían mostrado un ritmo superior al de Alpine y que, por eso, meterse entre los diez mejores tuvo un mérito especial. “Estaban más fuertes los Audis y los VCARB”, analizó el argentino.

Más allá del resultado final, Colapinto destacó la regularidad que consiguió a lo largo de las distintas tandas. “Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”, sostuvo.

También valoró especialmente haber podido extraer prácticamente todo el potencial de su monoplaza. “Hice una vuelta... fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado”, expresó.