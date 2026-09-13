Franco Colapinto se prepara para el GP de España: "Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante"
El piloto argentino habló en la previa de la carrera, tras una excelente clasificación conseguida durante el sábado.
Franco Colapinto terminó 9° en la clasificación del Gran Premio de España y se mostró más que conforme con una actuación que, según sus propias palabras, estuvo por encima de lo que podía esperarse por el rendimiento de su Alpine. El argentino avanzó hasta la Q3 y quedó nuevamente por delante de su compañero, Pierre Gasly.
Correrá este domingo a las 10h de argentina. Mientras tanto, en la previa, se mostró seguro y optimista. “Ojalá sea buena nuestra estrategia y vayamos para adelante”, sostuvo ante la consulta de los periodistas presentes.
Las declaraciones tras la clasificación
“Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, aseguró Colapinto luego de la sesión, dejando en claro el valor que le dio al resultado conseguido en el nuevo circuito madrileño.
Luego subió un mensaje a redes sociales: “¡Vamos! Tremenda qualy hoy, adrenalina y vueltas top. Mañana vamos por unos puntitos... ¡largamos p9!“.
El piloto de Alpine explicó que el rendimiento mostrado durante la clasificación no era el esperado después de lo observado en las jornadas previas. “No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, ni ayer ni hoy para pasar”, reconoció.
En ese sentido, señaló que otros equipos habían mostrado un ritmo superior al de Alpine y que, por eso, meterse entre los diez mejores tuvo un mérito especial. “Estaban más fuertes los Audis y los VCARB”, analizó el argentino.
Más allá del resultado final, Colapinto destacó la regularidad que consiguió a lo largo de las distintas tandas. “Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”, sostuvo.
También valoró especialmente haber podido extraer prácticamente todo el potencial de su monoplaza. “Hice una vuelta... fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado”, expresó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario