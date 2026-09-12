Tras las lluvias y el frío, vuelve el calor a Buenos Aires: qué día se espera con temperaturas de 25 grados
El paso de una leve Sudestada dejó marcas térmicas inusualmente bajas para septiembre en la región metropolitana, pero en los próximos días asomará el calor.
El transcurso de este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó marcado por un escenario meteorológico muy particular, con lluvias y mucho frío; y contrastante con lo que se anticipa para los próximos días, que se espera con el regreso del calor y un abrupto ascenso de las temperaturas.
Una leve Sudestada instalada sobre el estuario del Río de la Plata dejó su sello con cielo cubierto, lloviznas intermitentes y un ambiente llamativamente fresco. Las marcas de la mañana oscilaron entre los 7 y los 9 grados, registrándose incluso leves descensos térmicos a media mañana en distintos puntos de la región, un comportamiento anómalo frente al repunte habitual del mediodía.
Con el viento del sudeste firme y ráfagas que alcanzan los 40 a 45 kilómetros por hora, las temperaturas máximas de la tarde se ubicaron en valores de entre 11 y 12 grados, muy por debajo de los registros normales de septiembre, que suelen rondar los 20 grados.
En tanto, el fenómeno en el estuario impulsó una crecida que llegó a marcar pleamares de casi 2,30 metros en puertos como los de Buenos Aires y San Fernando, previéndose nuevas pleamares de menor magnitud para la noche y la mañana dominical.
Estabilidad en ascenso, regreso del calor y la incógnita del Día de la Primavera
El panorama cambiará de manera radical a partir de este domingo, cuando se inicie un período de marcada estabilidad sin precipitaciones. Se acentuará el pulso de aire frío con mínimas de entre 2 y 5 grados, mientras que la tarde se mantendrá muy fresca con una máxima estimada en 12 grados.
El termómetro comenzará a despegar de manera sostenida en los días siguientes, de acuerdo con el infome de Meteored:
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Lunes: Condiciones estables, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte que elevarán las marcas hasta una franja de entre 5 y 16 grados.
Martes: El repunte térmico continuará con registros de 8 a 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de una rotación temporaria de vientos al sur con ráfagas vespertinas que dejará un leve descenso para el miércoles (mínima de 6 y máxima de 16 grados con predominio de sol).
Jueves y viernes: El tramo más agradable y plenamente primaveral de la semana laboral. Para el jueves se prevén 10 grados de mínima y 23 de máxima, en tanto que el viernes trepará hasta los 12 y 25 grados bajo un cielo mayormente despejado.
Sábado 19: El buen tiempo se mantendrá con ambiente templado y una máxima cercana a los 21 grados debido a la rotación de los vientos hacia el este.
Hacia el final del período analizado, la gran incógnita se centra en el Día de la Primavera. Tras un domingo 20 que podría comenzar a desmejorar hacia la noche, el pronóstico extendido advierte sobre una tendencia de lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana del lunes 21 de septiembre, fecha oficial del cambio de estación.
Si bien se trata de una proyección sujeta a modificaciones en el transcurso de los días, de confirmarse el fenómeno podría alterar los tradicionales festejos al aire libre en la región metropolitana.
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