Tras las lluvias y el frío, vuelve el calor a Buenos Aires: qué día se espera con temperaturas de 25 grados

El termómetro comenzará a despegar de manera sostenida en los días siguientes, de acuerdo con el infome de Meteored:

Lunes: Condiciones estables, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte que elevarán las marcas hasta una franja de entre 5 y 16 grados.

Martes: El repunte térmico continuará con registros de 8 a 19 grados en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de una rotación temporaria de vientos al sur con ráfagas vespertinas que dejará un leve descenso para el miércoles (mínima de 6 y máxima de 16 grados con predominio de sol).

Jueves y viernes: El tramo más agradable y plenamente primaveral de la semana laboral. Para el jueves se prevén 10 grados de mínima y 23 de máxima, en tanto que el viernes trepará hasta los 12 y 25 grados bajo un cielo mayormente despejado.

Sábado 19: El buen tiempo se mantendrá con ambiente templado y una máxima cercana a los 21 grados debido a la rotación de los vientos hacia el este.

Hacia el final del período analizado, la gran incógnita se centra en el Día de la Primavera. Tras un domingo 20 que podría comenzar a desmejorar hacia la noche, el pronóstico extendido advierte sobre una tendencia de lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana del lunes 21 de septiembre, fecha oficial del cambio de estación.

Si bien se trata de una proyección sujeta a modificaciones en el transcurso de los días, de confirmarse el fenómeno podría alterar los tradicionales festejos al aire libre en la región metropolitana.