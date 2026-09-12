Oficial: se traslada un feriado de sábado a lunes para un descanso extendido a fines de septiembre

Mediante el acuerdo paritario y el uso de la autonomía colectiva, se estableció que la jornada no laborable se regirá bajo los alcances de la Ley 26.541. Desde el plano estrictamente normativo, el texto oficial aclara que el lunes dispuesto para el festejo "no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal", garantizando que los empleados gocen del beneficio de manera independiente a su franco habitual.