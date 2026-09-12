El Gobierno brinda un bono extraordinario de $100.000 para trabajadores en septiembre: a quiénes alcanza

Este cambio de estatus administrativo permitirá que las trabajadoras del sector puedan jubilarse bajo los parámetros de la ley docente vigente a partir del próximo mes de febrero, saldando una demanda histórica del personal.

"En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial", enfatizó Sierra ante representantes gremiales y autoridades, remarcando que en las instituciones del distrito la contención temprana va de la mano de la enseñanza formal.