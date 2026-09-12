El Gobierno brinda un bono extraordinario de $100.000 para trabajadores en septiembre: a quiénes alcanza
Durante un multitudinario acto en el Microestadio Gatica, el Gobierno de Avellaneda anunció el pago de un bono por única vez para docentes.
En el marco de las conmemoraciones por el Día del Maestro, el pasado viernes 11 de septiembre, el municipio de Avellaneda fue escenario de importantes anuncios para la comunidad educativa local, con la oficialización de un bono extraordinario de 100.000 pesos por única vez.
Ante un colmado Microestadio Gatica de Villa Domínico, la intendenta Magdalena Sierra encabezó un multitudinario acto junto al exjefe comunal Jorge Ferraresi, donde confirmó el pago inmediato de un bono, destinado de manera directa a las maestras, directoras y auxiliares que se desempeñan cotidianamente en las instituciones educativas de gestión municipal.
Cómo impacta el bono extraordinario para docentes de Avellaneda
La medida económica apunta a fortalecer los ingresos del sector en un contexto complejo, pero el anuncio central de la jornada estuvo vinculado a una transformación estructural en la oferta pedagógica del distrito.
Sierra adelantó que a partir del año 2027 la totalidad de los 39 jardines de infantes municipales contarán con jornada completa, una mejora sustancial si se tiene en cuenta que hasta el momento solo ocho establecimientos disponían de doble escolaridad, lo que representa un salto cualitativo en materia de inclusión e igualdad de oportunidades para las niñeces de la comuna.
Reconocimiento pedagógico y jubilación docente
Durante su discurso, la jefa comunal también puso de relieve un avance institucional largamente postergado para los establecimientos de primera infancia: el reconocimiento formal por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires a los jardines maternales locales como instituciones estrictamente pedagógicas.
Este cambio de estatus administrativo permitirá que las trabajadoras del sector puedan jubilarse bajo los parámetros de la ley docente vigente a partir del próximo mes de febrero, saldando una demanda histórica del personal.
"En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial", enfatizó Sierra ante representantes gremiales y autoridades, remarcando que en las instituciones del distrito la contención temprana va de la mano de la enseñanza formal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario