Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en Spa: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

El circuito belga fue construido en 1921 y, tras diversas modificaciones a lo largo de su historia, mantiene intacto su prestigio dentro de la Máxima. Además, integra el reducido grupo de escenarios que participaron del campeonato inaugural de la categoría en 1950.

La competencia se desarrollará sobre un total de 44 vueltas y el récord oficial del circuito continúa en poder de Valtteri Bottas, quien registró un tiempo de 1:46.286 durante la temporada 2018.

Corre Colapinto el día de la final: días y horarios del Gran Premio de Bélgica

La actividad comenzará el viernes 17 de julio con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. La práctica inicial se desarrollará entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar de 12.00 a 13.00.

El sábado 18 continuará la preparación con la tercera práctica libre, prevista entre las 7.30 y las 8.30. Más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana, ya que la clasificación se disputará de 11.00 a 12.00 y definirá el orden de partida para la competencia principal. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Bélgica se pondrá en marcha el domingo 19 de julio desde las 10.00.

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08.30.

Práctica libre 2: 12:00.

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30.

Clasificación: 11:00.

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00.

El argentino atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a la máxima categoría y buscará aprovechar el envión anímico para seguir sumando unidades en un campeonato que se presenta cada vez más competitivo. Spa-Francorchamps representa un desafío especial por sus características técnicas y por las habituales condiciones meteorológicas cambiantes, factores que suelen alterar las estrategias y convertir cada edición del Gran Premio de Bélgica en una prueba de enorme complejidad para pilotos y equipos.